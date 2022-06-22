Про це 24 каналу розповіла волонтерка та співзасновниця благодійного фонду "Як ти?" Катерина Козачинська. За її словами, багато аптечок, які зараз передають українським військовим, є дуже-дуже поганими. Це потрібно змінювати.

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Люди поспіхом наповнюють аптечки неякісними турнікетами або бинтами. А дехто ще й намагається це продавати.

Вони дешеві, але взагалі не рятують. Неякісні аптечки – це пасивне вбивство, – наголосила Катерина Козачинська.

Якщо неякісний турнікет зламається, то військовий може померти від втрати крові. У них часто буває всього кілька секунд, щоб його затягнути і врятувати життя.

Якою має бути якісна аптечка для військових

Найважливіший принцип – не потрібно економити. Речі мають бути сертифіковані. Крім того, аптечки потрібно перевіряти: інколи ножиці можуть погано різати або ж турнікети рватися тощо. Важливо, щоб з вами був медик, який орієнтується у цій справі.

В аптечці мають бути такі речі:

два турнікети оригінальних САТ (обов'язково сертифіковані);

ізраїльський тиснучий бандаж (якщо звичайний бандаж, то потрібно більше компресованих бинтів)

кровоспинне ( не порошок, а в бинті );

); назофарингальна трубка з лубрикантом;

оклюзійні наліпки (перевіряйте, чи містять вони клапан. Можна ставити одну наліпку з ним, одну – без);

компресований бинт;

стерильні накладки;

звичайний бинт (якісний бинт, не стару радянську марлю);

рукавички кілька пар ( не чорного кольору , бо на ньому не видно крові. Бажано різних кольорів);

, бо на ньому не видно крові. Бажано різних кольорів); термоковдра;

ножиці атравматичні ( перевіряйте на одязі, який складений кілька разів);

на одязі, який складений кілька разів); маркер.

Не забувайте, що підсумок має бути камуфляжного кольору. А самі речі – добре поскладані, щоб військовий швидко дістав потрібну річ. Інколи навіть аптечки від закордонних донорів доводиться перепаковувати.

Важливо – що має бути в аптечці для військових: дивіться відео

Як допомогти фонду "Як ти?"

Благодійний фонд "Як ти?" створили після повномасштабного вторгнення Росії в Україні. Представники в основному займаються трьома напрямками: спеціальною технікою (тепловізори, прилади нічного бачення, дрони, рації тощо), автомобілями та тактичною медициною.

Реквізити для допомоги:

UAN (гривні)

Картка – 5169 3305 3010 2455.

Рахунок – UA533052990000026002021025872. Отримувач: БО БФ ЯК ТИ? Призначення платежу: благодійність

USD (долари)

IBAN: UA213052990000026004021017747

USREOU: 44904807

SWIFT: PBANUA2X; Name of the bank: JSC CB "PRIVATBANK", 1D HRUSHEVSKOHO STR., KYIV, 01001, UKRAINE; Name of the organization: CF HOW ARE UA

EUR (євро)

IBAN: UA523052990000026000011025549;

USREOU: 44904807;

SWIFT: PBANUA2X; Name of the bank: JSC CB "PRIVATBANK", 1D HRUSHEVSKOHO STR., KYIV, 01001, UKRAINE; Name of the organization: CF HOW ARE UA.

Paypal: vyatkinaangelina@gmail.com

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