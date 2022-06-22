Об этом 24 канала рассказала волонтер и соучредитель благотворительного фонда "Как ты?" Екатерина Козачинская. По ее словам, многие аптечки, которые сейчас передают украинским военным, очень-очень плохи. Это нужно изменять.

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Люди наспех наполняют аптечки некачественными турникетами или бинтами. А некоторые еще и пытаются это продавать.

Они дешевы, но вообще не спасают. Некачественные аптечки – это пассивное убийство, – подчеркнула Екатерина Козачинская.

Если некачественный турникет сломается, военный может умереть от потери крови. У них часто бывает всего несколько секунд , чтобы его затянуть и спасти жизнь.

Какой должна быть качественная аптечка для военных

Важнейший принцип – не нужно экономить . Вещи должны быть сертифицированы. Кроме того, аптечки нужно проверять: иногда ножницы могут плохо резать или же турникеты рваться и т.д. Важно, чтобы с вами был медик, ориентирующийся по этому делу.

В аптечке должны быть следующие вещи:

два турникета оригинальных САТ (обязательно сертифицированы);

израильский давящий бандаж (если обычный бандаж, то нужно больше компрессированных бинтов)

кровоостанавливающее ( не порошок, а в бинте );

); назофарингальная трубка с лубрикантом;

окклюзионные наклейки (проверяйте, содержат ли они клапан. Можно ставить одну наклейку с ним, одну – без);

компрессированный бинт;

стерильные накладки;

обычный бинт (качественный бинт, не старую советскую марлю);

перчатки несколько пар ( не черного цвета , потому что на нем не видно крови. Желательно разных цветов);

, потому что на нем не видно крови. Желательно разных цветов); термоодеяло;

ножницы атравматические ( проверяйте на одежде, которая сложена несколько раз);

на одежде, которая сложена несколько раз); маркер.

Не забывайте, что результат должен быть камуфляжного цвета. А сами вещи – хорошо сложенные, чтобы военный быстро достал нужную вещь. Иногда даже аптечки от зарубежных доноров приходится переупаковывать.

Важно – что должно быть в аптечке для военных: смотрите видео

Как помочь фонду "Как ты?"

Благотворительный фонд "Как ты?" создали после полномасштабного вторжения России в Украину. Представители в основном занимаются тремя направлениями : специальной техникой (тепловизоры, приборы ночного видения, дроны, рации и т.п.), автомобилями и тактической медициной.

Реквизиты для помощи:

UAN (гривны)

Карта – 5169 3305 3010 2455.

Счет – UA533052990000026002021025872. Получатель: БУ БФ КАК ТЫ? Назначение платежа: благотворительность

USD (доллары)

IBAN: UA213052990000026004021017747

USREOU: 44904807

SWIFT: PBANUA2X; Название банка: JSC CB "PRIVATBANK", 1D HRUSHEVSKOHO STR., KYIV, 01001, УКРАИН; Название организации: CF HOW ARE UA

EUR (евро)

IBAN: UA523052990000026000011025549;

USREOU: 44904807;

SWIFT: PBANUA2X; Название банка: JSC CB "PRIVATBANK", 1D HRUSHEVSKOHO STR., KYIV, 01001, УКРАИН; Название организации: CF HOW ARE UA.

Paypal: vyatkinaangelina@gmail.com

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