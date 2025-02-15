То, насколько важен турникет, видно из статистики: 80% раненых погибают от массивной кровопотери за 2 – 3 минуты. Но если вовремя и правильно наложить жгут, жизнь можно спасти.

Как бойцов спасает турникет и почему всем важно улучшать навыки пользования им и наложения – рассказываем в материале 24 Канала.

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Как турникет спасал жизни под Авдеевкой

Турникет стал синонимом жизни на фронтах. Счет – на секунды. Четкие движения, когда руки знают, что делать: достать, распаковать, наложить, зажать. Этот алгоритм боевой медик Олег Белый повторяет тысячу раз в месяц, когда ведет тренинги по домедицинской помощи для военных.

Обучать других Олег решил после того, как собственноручно останавливал кровь побратиму.

Осколок мины рассек моему товарищу левое бедро чуть ли не до кости, задел артерии. Кровотечение было большое. А мы – под Авдеевкой в Донецкой области. Повезло, что в аптечке оказался надежный жгут, который не подвел. Наложил его максимально высоко, что остановило массивное кровотечение и спасло жизнь раненому. В дальнейшем я передал собрата в стабилизационный пункт,

– вспоминает медик.



Медик Олег Белый / Фото, предоставленное 24 Каналу

Олег отмечает, что уже в то время аптечки украинских бойцов были укомплектованы турникетами украинского производителя, в том числе и турникетами Sich.

"По состоянию на сейчас во время боев в Херсонской, Донецкой и Харьковской областях, я активно применяю отечественные турникеты и бандажи", – говорит боевой медик.

Как удалось спасти ребенка после удара по Чернигову

Турникет помог спасти жизнь и 9-летнему мальчику, который пострадал от обломков во время ракетного удара россиян по выставке дронов в Чернигове.

Сразу после взрыва стало понятно – среди нас есть те, кто знает, как спасать людей. Да и повезло, что я только что забрал с почты ящик турникетов. Украинского производства, кстати. Он разошелся за считанные минуты – мы фиксировали и останавливали кровотечения,

– рассказывает волонтер Александр Барбаров.



Турникет спасает жизнь / Фото, предоставленное 24 Каналу

"Среди пострадавших был 9-летний мальчик, к которому быстро прибежала дама. Она недавно закончила курсы по тактической медицине и имела с собой турникет, которым мы комплектуем аптечки. Именно благодаря ее знаниям и скорости реакции, удалось спасти жизнь ребенку", – поделился волонтер.

Почему турникеты нужны в гражданской жизни

Сейчас турникет должен быть в каждом кармане – не фигурально, а реально. Ежегодно в Украине в результате аварий на дорогах погибает более 2 000 человек, а более 20 тысяч – травмируются.

Инструктор по такмеду Дмитрий Гладышевский вспоминает, как стал свидетелем ужасной аварии, когда спешил на дачу:

Перевернутый автомобиль и растерянные люди. Среди этого хаоса увидел мужчину с тяжелым кровотечением, у которого оторвало ноги. Сергею, а так звали мужчину, уже кто-то пытался остановить кровотечение с помощью автомобильного ремня безопасности. Это было опасно, потому что могло привести к осложнениям и даже смерти. Ни у кого, представьте! Ни у кого в автомобильной аптечке не было турникета. Не теряя времени, я быстро достал свои два турникета, шейный воротник, наложил их и вместе с полицией передал пострадавшего медикам.



Олег Лелякин, бывший боевой медик, учит тактмеду гражданских в Харькове / Фото, предоставленное 24 Каналу

Как турникет остановил пулю снайпера

Военнослужащий Руслан Русолов возвращался на лодке из Крынков, что на Херсонщине, и попал под пулеметный обстрел. Одна из пуль прошила плечо Руслана:

Судя по траектории, летела в голову, но пуля пробила плечо, лямку плитоноски, подсумок и ... выпала в лодку, не задев кость. Думал, что шлем защитил. А нет – турникет, который я даже не доставал. Оказалось, пуля застряла в воротке турникета (элемент, который затягивает внутреннюю ленту и зажимает травмированный сосуд – 24 Канал). Так меня спас турникет и теперь это – мой амулет.

Турникет, который спас жизнь / Фото, предоставленное 24 Каналу

Однако на чудо надеяться не стоит. Турникет и умение им пользоваться должны стать не бонусом, а обязательным умением, чтобы выжить. По статистике, примерно две трети смертей, которые можно было предотвратить, вызваны именно критическими внешними кровотечениями. Своевременное применение турникета может значительно снизить этот показатель и спасти жизнь не только себе, но и тем, кто рядом.