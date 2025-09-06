В конце августа 2025 года на Киевщине состоялся Всеукраинский турнир по технологическому спорту памяти майора разведки Ростислава Пархоменко. Соревнования собрали юных операторов дронов и военных пилотов.

Задачей участников соревнований было провести дрон через полосу с препятствиями – "порталами" и воротами. 24 Канал побывал на турнире и рассказывает о впечатлениях и победителях.

Как проходили соревнования и кто победил?

Финальный этап турнира по технологическому спорту – говорится именно о гонках на FPV-дронах – состоялся на одной из локаций в Киевской области. Соревновались участники-юниоры, которые учатся в школах дронов, а также взрослые военные. Это были параллельные выступления, где пять юных пилотов соревновались между собой, а пять военных – друг с другом.

Участники соревнований должны были провести свои дроны через полосу препятствий за определенное время.

Важно! Юниоры на соревнованиях управляли дронами без нагрузки, а взрослые военнослужащие – под нагрузкой. Это обусловило разницу во времени прохождения полосы препятствий.

Победу на соревнованиях среди юниоров одержал Назар Карманников, который учится в школе дронов для детей Free Sky Ukraine. Парень продемонстрировал лучшее время – 0:20,77. Второе место занял Михаил Бондарец (#ЩукаTEAM) с результатом 0:24,03, третье – Юнлю Кемалджан (школа PROFPV) со временем 0:26.50.

Я посмотрел на табло и почувствовал радость. В общем этот путь у меня занял полтора года – я пришел в школу дронов Free Sky Ukraine и там начал заниматься. В планах дальше – принять участие в международных соревнованиях,

– поделился с 24 Каналом Назар Карманников.

Победители-юниоры / Фото Федерации военно-технологического спорта Украины

Среди военных на турнире памяти Ростислава Пархоменко победный результат показал пилот с позывным "Гаджет" – 0:32,24. Он оказался самым быстрым во взрослом зачете и опередил "Ганса", "Джета", "Чифа" и "Донера".

Я очень положительно отношусь к развитию этого вида спорта в Украине, ведь это интересная и перспективная отрасль технологий. Если бы в моей молодости существовала такая возможность, я бы тоже хотел быть ее частью. Могу сказать, что дети летают на беспилотниках лучше всего в мире. Ни один взрослый не сделает это лучше них,

– отметил 24 Канала "Гаджет".

Таблица победителей / Фото Льва Шевченко, 24 Канал

Что известно о Ростиславе Пархоменко и как он связан с дронами?

В церемонии награждения принимал участие генерал-майор ВСУ Виктор Хоренко, который поделился с нами воспоминаниями о Пархоменко. По его словам, они с Ростиславом знакомы еще с начала его службы, когда тот был лейтенантом.

Мы проходили вместе службу в подразделениях специального назначения, когда формировались отделы и роты беспилотных систем. Ростислав был одним из первых, кто создавал это направление. Тогда многое держалось на собственной инициативе, законодательной основы еще не было. Это начиналось со времен АТО, ООС и дальше – полномасштабного вторжения,

– вспоминает Хоренко.

Всеукраинский турнир по технологическому спорту / Фото Льва Шевченко, 24 Канал

Хоренко добавил, что получил хорошие впечатления от соревнований, потому что это дает развитие непосредственно Силам беспилотных систем.

Также, по его мнению, чем раньше сейчас начинать готовиться и чем лучше будет подготовка к любым угрозам, тем больше шансов выполнить боевую задачу, остаться живым и достичь положительного результата.

"Дроны – это новейшее оружие, которое ежедневно спасает жизни военнослужащих на фронте, открывает нам ворота к победе и меняет саму суть войны", – подчеркнул генерал-майор.

Сначала, по воспоминаниям генерал-майора, использовали кустарные средства, не сертифицированные. Люди делали что-то самостоятельно, чтобы облегчить работу небольших групп спецназа. Ростислав работал и в группах, и в силах поддержки, предоставлял разведданные. Затем стал оператором беспилотных систем, которые наносили поражения и минировали территории.

Такие турниры, как сегодняшний, – это площадка для того, чтобы воспитывать юниоров: кто-то станет оператором, кто-то программистом. Это катализатор нашего будущего. Здесь сочетается и спорт, и война. Это пространство, где общаются производители и участники, где объединяются силы, ищут новые решения. Каждый год появляется что-то новое, мы не стоим на месте. И именно такие события позволяют обмениваться опытом, чтобы не замыкаться в себе и двигаться вперед,

– добавляет Хоренко.

Вручение наград на турнире / Фото Льва Шевченко, 24 Канал

Что известно о Ростиславе Пархоменко?

Ростислав Пархоменко родился в 1993 году в Чернигове. Он стоял у истоков использования беспилотных систем в армии. С 2015 года, после окончания военного института в Житомире, проходил службу на офицерских должностях в Главном управлении разведки.



С первых дней полномасштабной войны Ростислав Пархоменко в составе отряда специального назначения выполнял специальные и боевые задачи, стал одним из первых украинских специалистов, кто начал использовать новейшие образцы беспилотных средств поражения и наносить врагу масштабные и ощутимые потери. Как результат, группа, которую возглавлял Ростислав, уничтожила более трех десятков бронированной техники на Ирпенском направлении. 26 июня 2023 года во время военной операции Ростислав Пархоменко погиб.



За мужество и героизм майору ГУР МО Ростиславу Пархоменко присвоили орден Богдана Хмельницкого 3 степени и звезду славы Главного управления разведки посмертно.

Что надо знать о технологическом спорте в Украине?

Турнир организовали ГУР МО и ОО "Федерация технологического спорта Украины".

Как рассказал 24 Каналу Андрей Савенко, подполковник ГУР и вице-президент федерации, сегодня важно к работе с беспилотными системами готовить и молодое поколение.

Мы отделили этот вид спорта для того, чтобы люди – дети, военные, взрослые, которые любят направление БПЛА, могли соревноваться, развиваться в этом направлении. И учитывая сегодняшние реалии, мы должны готовить нашу молодежь к этому. Я очень поражен результатами молодого поколения – то, как они учатся и быстро воспринимают информацию,

– отметил Савенко.

Андрей Савенко на церемонии поднятия флага / Фото Льва Шевченко, 24 Канал

Президент федерации Артур Булыгин рассказал нам, что посвящение мероприятия Ростиславу Пархоменко выбрали из-за того, что боец отдал свою жизнь за Украину. На протяжении войны с Россией он развивал использование беспилотных систем в войске. Сейчас же, после 11 лет войны, гонки дронов – это уже отдельный вид спорта, технологический.

Эти соревнования – для тех, у кого уже есть опыт. Человек, который имеет опыт только на симуляторах либо неделю или месяц управления дронами, еще не готов к этой стадии,

– говорит Булыгин.

Артур Булыгин / Фото из соцсетей

Украина – первое государство в мире, которое признало технологический спорт как вид спорта. Мы объединяем такие направления, как дроны, наземные роботизированные комплексы, кибербезопасность. И в таком формате еще ни одна страна не выступала – мы уникальны в этом. И мы должны удержать это лидерство. У нас есть план, чтобы провести в этом году международные соревнования. Будем двигаться, потому что Украина является сейчас лидером,

– добавляет он.

По словам Булыгина, это направление начало развиваться очень активно с 2023-го года, а сейчас становится все больше и больше участников.

"Также, если посмотреть по соцсетям, то мы видим очень большую заинтересованность людей заниматься, учиться и тренироваться на дронах, на наземных роботизированных комплексах. Мы сейчас живем в технологическом мире. И Украина, еще раз повторюсь, занимает очень высокую позицию в технологическом развитии. Поэтому это очень хорошо, что наша молодежь интересуется этим", – сказал председатель федерации.

Макс Матжиков (военнослужащий подразделения Darknode), Артур Булыгин и рэпер Александр Ярмак на турнире / Фото, предоставленное 24 Каналу

Соревнования памяти Ростислава Пархоменко показали, что технологический спорт в Украине становится школой подготовки нового поколения пилотов. Дети и взрослые соревнуются рядом, соревнуются в скорости и мастерстве, но главное – формируют сообщество, где технологии и патриотизм идут рядом. Именно это сочетание делает Украину лидером в мире и открывает путь к международным турнирам, которые могут закрепить за нашей страной статус первопроходца в сфере технологического спорта.