Гонки дронов в память о герое ГУР: как юноши и военные соревновались в технологическом спорте
- В августе 2025 года на Киевщине состоялся турнир по технологическому спорту, посвященный памяти майора ГУР МО Ростислава Пархоменко. На турнире соревновались операторы дронов и военные пилоты.
- Ростислав Пархоменко одним из первых развивал направление беспилотных систем в ВСУ.
- Украина стала первой страной, которая признала технологический спорт официальным видом спорта, объединяющим дроны, роботизированные комплексы и кибербезопасность.
В конце августа 2025 года на Киевщине состоялся Всеукраинский турнир по технологическому спорту памяти майора разведки Ростислава Пархоменко. Соревнования собрали юных операторов дронов и военных пилотов.
Задачей участников соревнований было провести дрон через полосу с препятствиями – "порталами" и воротами. 24 Канал побывал на турнире и рассказывает о впечатлениях и победителях.
Как проходили соревнования и кто победил?
Финальный этап турнира по технологическому спорту – говорится именно о гонках на FPV-дронах – состоялся на одной из локаций в Киевской области. Соревновались участники-юниоры, которые учатся в школах дронов, а также взрослые военные. Это были параллельные выступления, где пять юных пилотов соревновались между собой, а пять военных – друг с другом.
Участники соревнований должны были провести свои дроны через полосу препятствий за определенное время.
Важно! Юниоры на соревнованиях управляли дронами без нагрузки, а взрослые военнослужащие – под нагрузкой. Это обусловило разницу во времени прохождения полосы препятствий.
Победу на соревнованиях среди юниоров одержал Назар Карманников, который учится в школе дронов для детей Free Sky Ukraine. Парень продемонстрировал лучшее время – 0:20,77. Второе место занял Михаил Бондарец (#ЩукаTEAM) с результатом 0:24,03, третье – Юнлю Кемалджан (школа PROFPV) со временем 0:26.50.
Я посмотрел на табло и почувствовал радость. В общем этот путь у меня занял полтора года – я пришел в школу дронов Free Sky Ukraine и там начал заниматься. В планах дальше – принять участие в международных соревнованиях,
– поделился с 24 Каналом Назар Карманников.
Среди военных на турнире памяти Ростислава Пархоменко победный результат показал пилот с позывным "Гаджет" – 0:32,24. Он оказался самым быстрым во взрослом зачете и опередил "Ганса", "Джета", "Чифа" и "Донера".
Я очень положительно отношусь к развитию этого вида спорта в Украине, ведь это интересная и перспективная отрасль технологий. Если бы в моей молодости существовала такая возможность, я бы тоже хотел быть ее частью. Могу сказать, что дети летают на беспилотниках лучше всего в мире. Ни один взрослый не сделает это лучше них,
– отметил 24 Канала "Гаджет".
Что известно о Ростиславе Пархоменко и как он связан с дронами?
В церемонии награждения принимал участие генерал-майор ВСУ Виктор Хоренко, который поделился с нами воспоминаниями о Пархоменко. По его словам, они с Ростиславом знакомы еще с начала его службы, когда тот был лейтенантом.
Мы проходили вместе службу в подразделениях специального назначения, когда формировались отделы и роты беспилотных систем. Ростислав был одним из первых, кто создавал это направление. Тогда многое держалось на собственной инициативе, законодательной основы еще не было. Это начиналось со времен АТО, ООС и дальше – полномасштабного вторжения,
– вспоминает Хоренко.
Хоренко добавил, что получил хорошие впечатления от соревнований, потому что это дает развитие непосредственно Силам беспилотных систем.
Также, по его мнению, чем раньше сейчас начинать готовиться и чем лучше будет подготовка к любым угрозам, тем больше шансов выполнить боевую задачу, остаться живым и достичь положительного результата.
"Дроны – это новейшее оружие, которое ежедневно спасает жизни военнослужащих на фронте, открывает нам ворота к победе и меняет саму суть войны", – подчеркнул генерал-майор.
Сначала, по воспоминаниям генерал-майора, использовали кустарные средства, не сертифицированные. Люди делали что-то самостоятельно, чтобы облегчить работу небольших групп спецназа. Ростислав работал и в группах, и в силах поддержки, предоставлял разведданные. Затем стал оператором беспилотных систем, которые наносили поражения и минировали территории.
Такие турниры, как сегодняшний, – это площадка для того, чтобы воспитывать юниоров: кто-то станет оператором, кто-то программистом. Это катализатор нашего будущего. Здесь сочетается и спорт, и война. Это пространство, где общаются производители и участники, где объединяются силы, ищут новые решения. Каждый год появляется что-то новое, мы не стоим на месте. И именно такие события позволяют обмениваться опытом, чтобы не замыкаться в себе и двигаться вперед,
– добавляет Хоренко.
Что известно о Ростиславе Пархоменко?
Ростислав Пархоменко родился в 1993 году в Чернигове. Он стоял у истоков использования беспилотных систем в армии. С 2015 года, после окончания военного института в Житомире, проходил службу на офицерских должностях в Главном управлении разведки.
С первых дней полномасштабной войны Ростислав Пархоменко в составе отряда специального назначения выполнял специальные и боевые задачи, стал одним из первых украинских специалистов, кто начал использовать новейшие образцы беспилотных средств поражения и наносить врагу масштабные и ощутимые потери. Как результат, группа, которую возглавлял Ростислав, уничтожила более трех десятков бронированной техники на Ирпенском направлении. 26 июня 2023 года во время военной операции Ростислав Пархоменко погиб.
За мужество и героизм майору ГУР МО Ростиславу Пархоменко присвоили орден Богдана Хмельницкого 3 степени и звезду славы Главного управления разведки посмертно.
Что надо знать о технологическом спорте в Украине?
Турнир организовали ГУР МО и ОО "Федерация технологического спорта Украины".
Как рассказал 24 Каналу Андрей Савенко, подполковник ГУР и вице-президент федерации, сегодня важно к работе с беспилотными системами готовить и молодое поколение.
Мы отделили этот вид спорта для того, чтобы люди – дети, военные, взрослые, которые любят направление БПЛА, могли соревноваться, развиваться в этом направлении. И учитывая сегодняшние реалии, мы должны готовить нашу молодежь к этому. Я очень поражен результатами молодого поколения – то, как они учатся и быстро воспринимают информацию,
– отметил Савенко.
Президент федерации Артур Булыгин рассказал нам, что посвящение мероприятия Ростиславу Пархоменко выбрали из-за того, что боец отдал свою жизнь за Украину. На протяжении войны с Россией он развивал использование беспилотных систем в войске. Сейчас же, после 11 лет войны, гонки дронов – это уже отдельный вид спорта, технологический.
Эти соревнования – для тех, у кого уже есть опыт. Человек, который имеет опыт только на симуляторах либо неделю или месяц управления дронами, еще не готов к этой стадии,
– говорит Булыгин.
Украина – первое государство в мире, которое признало технологический спорт как вид спорта. Мы объединяем такие направления, как дроны, наземные роботизированные комплексы, кибербезопасность. И в таком формате еще ни одна страна не выступала – мы уникальны в этом. И мы должны удержать это лидерство. У нас есть план, чтобы провести в этом году международные соревнования. Будем двигаться, потому что Украина является сейчас лидером,
– добавляет он.
По словам Булыгина, это направление начало развиваться очень активно с 2023-го года, а сейчас становится все больше и больше участников.
"Также, если посмотреть по соцсетям, то мы видим очень большую заинтересованность людей заниматься, учиться и тренироваться на дронах, на наземных роботизированных комплексах. Мы сейчас живем в технологическом мире. И Украина, еще раз повторюсь, занимает очень высокую позицию в технологическом развитии. Поэтому это очень хорошо, что наша молодежь интересуется этим", – сказал председатель федерации.
Соревнования памяти Ростислава Пархоменко показали, что технологический спорт в Украине становится школой подготовки нового поколения пилотов. Дети и взрослые соревнуются рядом, соревнуются в скорости и мастерстве, но главное – формируют сообщество, где технологии и патриотизм идут рядом. Именно это сочетание делает Украину лидером в мире и открывает путь к международным турнирам, которые могут закрепить за нашей страной статус первопроходца в сфере технологического спорта.