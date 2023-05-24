У депутата Арьевой забрали водительское удостоверение: она признавала, что употребляла марихуану

В Киеве 27 ноября произошло ДТП с участием депутата Киевсовета Ярины Арьевой. У нее забрали водительское удостоверение.

Соответствующее решение вынес Шевченковский райсуд. Заседание прошло 24 мая.

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У депутата Киевсовета изъяли водительское удостоверение

По ходатайству Киевской городской прокуратуры Шевченковский районный суд города Киева ограничил право управления транспортным средством на 2 месяца депутата Киевсовета.

Арьева подозревается в совершении ДТП с тяжелыми последствиями. По версии следствия, она была в состоянии наркотического опьянения.



Суд также постановил изъять у подозреваемой водительское удостоверение и сдать на хранение следователю на время временного ограничения.





Арьева попала в ДТП / Фото Киевской городской прокуратуры

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Арьева признавала, что употребляла марихуану

Депутат заявляла общественности, что экспертиза, которую ей сделали после ДТП ничего не обнаружила. Однако спикер Киевской городской прокуратуры Надежда Максимец в эфире национального телемарафона рассказала, что это не так.

По ее словам, Арьева получила выводы первичного медицинского осмотра непосредственно в начале декабря, приехав в медицинское учреждение.

Там ей сообщили о состоянии наркотического опьянения. Она этот факт не отрицала. Более того, сообщила, что накануне действительно употребляла марихуану, которую ей предоставила будто бы ее знакомая, и под роспись получила этот вывод медицинского осмотра,

– заметила Максимец.

Спикер подытожила, что вчерашние утверждения депутата, что первичная экспертиза ничего не выявила, – это абсолютная неправда.

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Кратко о ДТП с участием Арьевой