У депутата Арьевой забрали водительское удостоверение: она признавала, что употребляла марихуану
Источник:Киевская городская прокуратура
В Киеве 27 ноября произошло ДТП с участием депутата Киевсовета Ярины Арьевой. У нее забрали водительское удостоверение.
Соответствующее решение вынес Шевченковский райсуд. Заседание прошло 24 мая.
К теме Депутатке Киевсовета сообщили о подозрении в совершении ДТП: она заявила о дискредитации
У депутата Киевсовета изъяли водительское удостоверение
По ходатайству Киевской городской прокуратуры Шевченковский районный суд города Киева ограничил право управления транспортным средством на 2 месяца депутата Киевсовета.
Арьева подозревается в совершении ДТП с тяжелыми последствиями. По версии следствия, она была в состоянии наркотического опьянения.
Суд также постановил изъять у подозреваемой водительское удостоверение и сдать на хранение следователю на время временного ограничения.
Арьева попала в ДТП / Фото Киевской городской прокуратуры
Стоит прочесть Смертельное ДТП под Одессой: семья влетела в грузовик, оставленный на дороге
Арьева признавала, что употребляла марихуану
Депутат заявляла общественности, что экспертиза, которую ей сделали после ДТП ничего не обнаружила. Однако спикер Киевской городской прокуратуры Надежда Максимец в эфире национального телемарафона рассказала, что это не так.
По ее словам, Арьева получила выводы первичного медицинского осмотра непосредственно в начале декабря, приехав в медицинское учреждение.
Там ей сообщили о состоянии наркотического опьянения. Она этот факт не отрицала. Более того, сообщила, что накануне действительно употребляла марихуану, которую ей предоставила будто бы ее знакомая, и под роспись получила этот вывод медицинского осмотра,
– заметила Максимец.
Спикер подытожила, что вчерашние утверждения депутата, что первичная экспертиза ничего не выявила, – это абсолютная неправда.
Заметьте В Киеве водитель под наркотиками пытался скрыться от полиции: в салоне был мальчик
Кратко о ДТП с участием Арьевой
- Следователи выяснили, что депутат Киевсовета управляла автомобилем "Volkswagen Polo" в состоянии наркотического опьянения.
- Приблизившись к нерегулируемому пешеходному переходу, Арьева совершила наезд на женщину-пешехода, нанеся ей тяжелые телесные повреждения.
- У пострадавшей диагностировали переломы плечевой кости, челюсти и конечностей, а также черепно-мозговую травму и другие повреждения.
- Во вторник, 23 мая, суд избрал депутату меру пресечения – домашний арест с 20:00 до 06:00 сроком на 2 месяца. Однако прокуратура намерена его обжаловать.
- Отметим, что Арьевой грозит от 3 до 8 лет в тюрьме с лишением права управлять транспортными средствами на срок от 5 до 8 лет.