У депутатки Ар'євої забрали посвідчення водія: вона визнавала, що вживала марихуану
Джерело:Київська міська прокуратура
У Києві 27 листопада сталася ДТП за участю депутатки Київради Ярини Ар'євої. У неї забрали посвідчення водія.
Відповідне рішення виніс Шевченківський районний суд. Засідання відбулося 24 травня.
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У депутатки Київради вилучили посвідчення водія
За клопотанням Київської міської прокуратури Шевченківський районний суд міста Києва обмежив право керування транспортним засобом на 2 місяці депутатку Київради.
Ар'єву підозрюють у вчиненні ДТП з тяжкими наслідками. За версією слідства, вона була в стані наркотичного сп'яніння.
Суд також постановив вилучити у підозрюваної посвідчення водія та здати на зберігання слідчому на час тимчасового обмеження.
Ар'єва потрапила у ДТП / Фото Київської міської прокуратури
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Ар'єва визнавала, що вживала марихуану
Депутатка на загал заявляла, що експертиза, яку їй зробили після ДТП, нічого не виявила. Проте речниця Київської міської прокуратури Надія Максимець в ефірі національного телемарафону розповіла, що це не так.
За її словами, Ар'єва отримала висновки первинного медичного огляду безпосередньо на початку грудня, приїхавши в медичну установу.
Там їй повідомили про стан наркотичного сп'яніння. Вона цей факт не заперечувала. Ба більше, повідомила про те, що напередодні дійсно вживала марихуану, яку їй надала начебто її знайома, і під розпис отримала цей висновок медичного огляду,
– зауважила Максимець.
Речниця підсумувала, що вчорашні твердження депутатки про те, що первинна експертиза нічого не виявила, – це абсолютна неправда.
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Коротко про ДТП за участю Ар'євої
- Слідчі з'ясували, що депутатка Київради керувала автомобілем "Volkswagen Polo" у стані наркотичного сп'яніння.
- Наблизившись до нерегульованого пішохідного переходу, Ар'єва здійснила наїзд на жінку-пішохода, завдавши їй тяжкі тілесні ушкодження.
- У постраждалої діагностували переломи плечової кістки, щелепи та кінцівок, а також черепно-мозкову травму та інші ушкодження.
- У вівторок, 23 травня, суд обрав депутатці запобіжний захід – домашній арешт з 20:00 до 06:00 терміном на 2 місяці. Однак прокуратура має намір його оскаржити.
- Зазначимо, що Ар'євій загрожує від 3 до 8 років у в'язниці з позбавленням права керувати транспортними засобами терміном від 5 до 8 років.