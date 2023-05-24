За рулем знаходився 36-річний чоловік. Разом із ним їхала дружина та теща.

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Подробиці смертельної ДТП

Аварія відбулася на трасі Одеса – Рені біля повороту на Теплодар. На цій ділянці дороги водій вантажівки побачив автівку, що застрягла на узбіччі. Він залишив свою фуру на проїзній частині та пішов допомагати автовласнику.

У цей час в бік Одеси їхала сім'я на легковику. Ця машина врізалася у вантажівку з напівпричепом.

Скільки людей постраждало

Через ДТП дружина 36-річного керманича легковика загинула на місці. А його самого разом із тещею госпіталізували. Два інших водії не отримали жодних травм. Місцева поліція поділилася кадрами з місця подій.



Зім'ятий легковик / Фото поліції Одеської області



Фура з напівпричепом / Фото поліції Одеської області

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