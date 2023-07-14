У НАТО есть план по обороне в случае нападения России: в Bild выяснили, что он предполагает
Источник:Bild
Североатлантический альянс имеет план на случай российского нападения. В частности, он предполагает развертывание 300 тысяч военных.
Интересно, что особую роль НАТО отводит Германии. Генсек подчеркнул, что это "самые широкие оборонные планы после окончания Холодной войны".
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Что именно предполагает план НАТО
Олаф Шольц подчеркнул, что Североатлантический альянс должен вооружиться против угрозы.
Россия является самой большой и непосредственной угрозой безопасности союзников, а также миру и стабильности в евроатлантическом регионе,
– подчеркнули в заявлении НАТО.
По данным журналистов, описание соответствующего плана 4400 страниц. Приводим основные пункты:
- в случае угрозы Верховный главнокомандующий НАТО в Европе сможет принять часть решений без консультаций со структурами Североатлантического союза.
- 300 000 солдат будут находиться в состоянии повышенной готовности, в том числе 35 000 военных Бундесвера.
- ️Страны "восточного фланга" поддерживают боевые группы союзников. Так, немецкие солдаты защищают Литву, канадские – Латвию, британские – Эстонию, американские – Польшу.
- ️Предполагается создание второго штаба сухопутных сил НАТО в Висбадене (первый в турецком Измире).
- Германия будет важнейшим логистическим узлом.
- Предусмотрено принятие дополнительных мер по обеспечению защиты трубопроводов и других коммуникаций от возможных российских диверсий.
- Инвестиции членов НАТО в оборону должны составлять не менее 2% от ВВП страны.
- ️Укрепление подразделений, наделенных тяжелыми вооружениями, чтобы они были способны вести тяжелые бои.
- Развитие системы ПВО и увеличение запасов дальнобойных ракет и артиллерийских систем.
Это самые полные оборонные планы со времен окончания Холодной войны,
– заявил Йенс Столтенберг.
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Гарантии безопасности для Украины
На саммите в Вильнюсе члены G7 согласовали гарантии безопасности для нашего государства. Также Владимир Зеленский сообщил, что к ним присоединились еще шесть государств. В частности, Чехия, Дания, Нидерланды, Норвегия, Испания и Швеция.
Руководитель ОП Андрей Ермак отметил, что гарантии безопасности предусматривают меры по помощи Украине в защите себя и предотвращении новой агрессии. В частности, поставка оружия, поддержка в развитии ОПК, обучение, сотрудничество в области разведки и кибербезопасности.
Кроме того, страны-гаранты будут помогать повышать стабильность украинской экономики и энергетики, оказывать техническую и финансовую помощь.
Меры на случай новой агрессии предусматривают немедленные консультации, чтобы обеспечить Украину всем необходимым для обороны в кратчайшие сроки. Также речь идет о поддержке привлечения России к ответственности за агрессию и шагах экономического и юридического характера, направленных на наказание.