У Путина есть несколько целей, – эксклюзивное интервью с заместительницей министра обороны Маляр

Россия постоянно "играет мускулами", демонстрируя свою силу и готовность ее применить. Этот метод используют для собственных целей, а их у Кремля есть несколько.

Об этом рассказала заместительница министра обороны Анна Маляр в авторской программе Елены Трибушной "Первые лица" на 24 канале. Также она сказала, готова ли Украина к вероятному обострению ситуации.

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О вероятном новом наступлении России

К каким сценариям этой зимой готовится власть и к чему готовиться нам? Эта пауза и затишье, которое произошло после переговоров Джо Байдена и Владимира Путина, что оно означает? Что происходит сейчас на границах?

На самом деле затишья нет. Оно, возможно, информационное. Однако активность со стороны России не уменьшается. Мы оцениваем только военную активность. На самом же деле, если мы предполагаем вероятность эскалации, то должны учитывать, что это будут не только меры военного характера. Это прежде всего внутренняя дестабилизация.

Вспомним 2014 год. Что предшествовало агрессии? Сейчас есть такие маркеры:

попытка внутренне дестабилизировать политическую, экономическую ситуацию;

диверсионная деятельность.

Это говорит о том, что работа идет с целью подорвать Украину внутренне, чтобы она ослабла и не могла надлежащим образом реагировать.

Такая же история с границей с Беларусью – заставить Украину рассредоточить свои силы вдоль границы, а не фокусироваться на конкретной части. Это тоже может быть элементом плана ослабления сил на определенном участке.

Что касается военной активности – определимся, что нападение уже произошло. У нас очень много некорректных формулировок.

Будет ли завтра война? Уважаемые, война продолжается уже 8 год. Территориальная целостность нарушена, и международное преступление совершено. Дальше можем говорить о продвижении вглубь или нет.

Когда мы это обсуждаем, то выносим наружу информацию, которую уже разрешили обнародовать. Тем самым мы заставляем врага корректировать и менять свои планы. Мы должны это осознавать.

Публичная дискуссия – это тоже очень важный фактор иногда провокации, а иногда сдерживания ситуации, которая может быть в будущем. То, что информация является элементом преступления, – это понятно всем.

Ситуация, которая была месяц назад, когда была первая публикация в Washington Post, и сейчас – это разные ситуации и динамика. Она меняется практически ежедневно.

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Что мы наблюдаем из важного? Происходят постоянные учения, передислокация военной техники, личного состава. Однако сейчас, когда завершаются учения, то личный состав возвращается, а техника – нет. Это то же, что они сделали в свое время в Беларуси. Провели учения, якобы вывели личный состав, но вся техника осталась. Это важный маркер.

Сказать, что создана вся инфраструктура, чтобы просто завтра состоялась эскалация – так тоже преждевременно говорить. Однако недооценивать эту угрозу не стоит.

Вам в министерстве после разговора Байдена с Зеленским стало очевиднее то, чего добивается Кремль стягиванием техники к границам Украины?

Россия постоянно демонстрирует эту военную силу и готовность ее применить. Эту "игру мускулами", как мы ее называем. Здесь важно понять, для чего они ее используют. Целей есть несколько:

тактические;

краткосрочные;

долгосрочные;

стратегические.

Россия всегда использует свое военное оживление для политического давления. Надо ориентироваться, что происходит в международном пространстве. Если сейчас актуальна тема "Северный поток-2", то Россия может использовать это для публичных и непубличных переговоров с целью влияния на конкретно эту ситуацию. Также может попытаться принудить Украину к диалогу, на который мы не пойдем – прямой диалог с представителями временно оккупированных территорий.

Россия неоднократно пыталась сделать так, чтобы украинцы вели переговоры с боевиками. Таким образом хотят показать, что они якобы непричастны к ситуации. Так было и с террористкой Майей Пироговой , которую приобщали к Трехсторонней контактной группе.

Прежде всего их раздражает наше евроатлантическое стремление. Они все делают, чтобы этого не произошло. Влияние на Украину, что она должна, по их мнению, вернуться в контролируемую часть России – это глобальная цель, которая не будет снята с "повестки" нашей истории и географического расположения.

После того, как они нагнали войска и Путин добился разговора с Байденом – все как будто встало на паузу. Это была его основная цель – усадить Байдена за стол переговоров? Или у него была цель атаковать Украину, а Байден это остановил? На что это больше похоже?

Важно понимать, что не один Путин в этой игре играет и не только у него есть информационные инструменты и рычаги влияния, потому это игра нескольких сторон, международная политика. То, к чему он принуждает одну сторону, другая может использовать в своих целях.

Маляр: "Путин не один в этой игре" / Фото Getty Images

Мы должны понимать, что в любом случае это инструмент политического влияния и давления на сейчас. Что может стать пусковым крючком, чтобы ситуация ухудшилась – очень трудно сейчас прогнозировать.

Несколько раз уже звучало заявление о том, что зимой нас ждет обострение и не исключено, что произойдет очередной акт агрессии. К каким сценариям готовитесь этой зимой?

У нас была эта информация от Главного управления разведки. Это, собственно, та информация, которой мы руководствуемся в работе. Часть уже разрешена к обнародованию.

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Речь идет о вероятном обострении. Однако, чтобы наши зрители не воспринимали это ошибочно. Мол, это математически высчитанный прогноз, и если он не сбудется – были не те данные. Это совершенно не так.

Секретная информация потом разрешается к обнародованию. Если она раскрывает планы врага – это повод для того, чтобы вести дипломатическую работу или наоборот – чтобы западные страны заняли более жесткую позицию. Это определенный процесс, в том числе и политический.

Если это сработает, то обострения в те даты, которые прогнозировались, возможно, не будет. Все работают, чтобы этого не было, и обнародуют данные, чтобы остановить этот процесс.

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О готовности Украины

Вы видели карту, которую обнародовало немецкое издание Bild. На ней видно, что Россия со всех сторон может пойти в наступление. Если окажется, что этот сценарий близок к правде, то насколько мы готовы?

Вооруженные силы готовятся ко всем возможным сценариям, и у нас продолжаются учения постоянно.

Во-первых, у нас на следующий год (2022 – 24 канал) запланировано 26 международных учений по всем возможным сценариям. Мы все отрабатываем.

по всем возможным сценариям. Мы все отрабатываем. Во-вторых, такая приятная вещь – у нас сейчас армией руководят именно боевые командиры , с боевым опытом.

, с боевым опытом. В-третьих, не забывайте, что у нас уже 100 тысяч украинцев – участники боевых действий. То есть мы приобрели уже неоценимый опыт в этой борьбе с врагом.



Предположение, каким образом Россия может наступать / Карта Bild

Эскалация в сторону Украины – это совсем не то, что в 2014 году. Сегодня это гораздо сложнее сделать, потому что мы сильнее. Для России это гораздо дороже сделать – это то, что заявил Байден после разговора с Путиным. Он предупредил Путина, что это будет слишком дорого.

Угрозу не надо недооценивать, но мы должны верить нашим Вооруженным силам. Мы должны понимать, что каждый день наши способности увеличиваются и не надо забывать, что обязанность защищать наше государство возложена Конституцией на каждого гражданина.

Накануне встречи Байдена с Путиным Алексей Резников стал героем интересного сюжета на CNN, где он заочно пригрозил россиянам, рассказывал американскому журналисту, что если они нападут, то поедут обратно в Россию в гробах. Сказал, что даже если Россия бросит на Украину 175-тысячное войско, то не сможет нас победить. Для кого было это послание? Как это воспринимать украинцам?

Алексей Резников занимает активную и жесткую проукраинскую позицию, что чрезвычайно важно именно для главы Минобороны. Что касается количества, то мы должны быть искренними – российская армия одна из крупнейших в мире.

Резников остро обращался к России / Фото 24 канала

Когда мы обсуждаем способность и возможность сопротивляться, должны спускаться к деталям и рассчитывать – если будет такое нападение, такая стратегия, сможем ли мы на нее ответить? Если это обобщить, я могу только утверждать, что сейчас России будет значительно сложнее, чем это было в 2014 году.

Более того, кроме вооружения, опыта, который у нас уже есть, у нас сформировано национальное ядро. Кроме военных, у нас большая часть населения, которое так же пойдет защищать Украину.

Сейчас у нас есть не просто "глубокая озабоченность", как это было в 2014 году. Есть серьезная поддержка западных стран, которые осуждают действия России, давят на нее дипломатически и накладывают санкции.

О новых военных руководителях

Вы сказали о новых военных руководителях. Как их сейчас воспринимают на фронте? Как восприняли назначение Дмитрия Яроша?

Это чрезвычайно мудрое и правильное решение прежде всего президента, чтобы в воюющей стране армию возглавляли именно боевые командиры. Летом 2021 года все, кто следили за новостями, видели, что эти изменения произошли.

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Это крайне важно, потому что это тот опыт, который из книг прочитать, изучить или сдать на экзамене невозможно, а нужно пройти.

Во-первых, это совершенно иное восприятие всего, что происходит на востоке. На самом деле правильно говорить "война в Украине", потому что она не только на востоке. Во-вторых, это люди, которые очень четко осознают, кто враг. Поверьте, из личного общения, у них есть абсолютно понятное отношение к врагу с целью победы. Эти люди настроены только на победу на наших условиях.

Речь идет о восстановлении наших территорий в тех границах, которые были до 2014 года. Очень важно, чтобы все одинаково исповедовали это понимание.

Кроме того, насколько я могу судить, армией пришли руководить люди, которые пользуются безоговорочным авторитетом у военных, и это чрезвычайно важно. Это очень важный элемент нашей способности и обороноспособности.

Что касается Яроша, говорится о позиции советника главнокомандующего, но потом произошли структурные изменения, которых сейчас очень много и в Вооруженных силах, и в Министерстве обороны. Институт советника главнокомандующего ликвидировали и создали эффективные группы из экспертов, которые готовы профессионально помогать ВСУ своими советами и возможностями.

То есть он сейчас не в статусе советника уже?

Юридически, насколько я понимаю, вообще ликвидировали этот институт советников главнокомандующего на общественных началах.

Об изменениях в министерстве

Вы успели поработать немного при предыдущем министре обороны и уже несколько месяцев с этим. Что-то изменилось на уровне министерства – принятие решений, видение, как должно что-то происходить в государстве?

Ключевые изменения произошли, когда сменили главнокомандующего. Лед тронулся. Напряжение чувствовалось на момент, когда я уже пришла на работу. Сейчас, мне кажется, мы преодолели все эти преграды…

Важно Станем членами НАТО де-факто, чтобы потом стать де-юре, – Резников

Поделили власть и полномочия?

Наоборот, мы объединились. Мы работаем совместно, и те решения, которые у меня в полномочиях, я не принимаю без совместной работы с Вооруженными силами. Потому что мы все – и министерство, и ВСУ – работаем ради одной цели. Нет того, что бы нас разделяло, разве какие-то личные вещи, но у нас их сейчас нет.

Что касается изменений – действительно, какие-то вещи актуальны, их нужно менять. У нас есть определенные подходы к формированию бюджета Минобороны, структурные вещи надо пересматривать, систему управления, но ключевое, что происходит, – это то, что мы постоянно, планово, как у нас все это разработано, переходим к стандартам НАТО.

Очень важно, что наша армия становится крепче благодаря тому, что мы приобретаем не просто мощности, а у нас увеличивается взаимосовместимость с армиями стран-членов НАТО. В 2021 году у нас были совместные учения, в которых участвовали 15 стран, большинство из которых – члены НАТО. Это очень важно.

У нас происходит реформа военного образования, кадровая реформа. То есть все обязательства, которые мы на себя взяли по вступлению в НАТО, – все это планово выполняем.

Есть план за 2 года обучить всех военных английскому языку, чтобы они могли общаться в рамках этого сближения с представителями НАТО?

Да. Нам регулярно помогают страны-партнеры, и наши военные по таким программам ездят и обучаются языку тоже. На нашу базу также приезжают преподаватели, то есть этот процесс продвигается.

Реформа военного образования – одна из самых успешных среди тех, которые у нас есть по направлениям. Она происходит планово и успешно.

О вступлении Украины в НАТО, российской пропаганде и информационной войне – читайте во второй части интервью с Анной Маляр на 24 канале.