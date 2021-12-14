Посольство распространило в сети видеообращение Донфрид. В нем она отметила, что США активно работают с Украиной и Россией для того, чтобы сосредоточить внимание на выполнении минских договоренностей.

Читайте также Кулеба встретился с помощницей Блинкена накануне ее визита в Москву

Помощница Блинкена сделала заявление перед поездкой в Россию

Мысль о том, что мы будем подталкивать Украину к уступкам и диалогу с Россией – дезинформация, и относиться к ней надо соответственно,

– подчеркнула Донфрид.

По ее словам, Соединенные Штаты едины с Украиной, союзниками по НАТО и партнерами по всему миру в усилиях решить конфликт дипломатическим путем и добиться деэскалации опасной ситуации. Помощница госсекретаря уточнила, что эти усилия не являются уступками.

"Одно государство не может силой менять границы другого, заставлять другое менять свою политику, страны не могут приказывать другим, с кем им сотрудничать" – добавила Донфрид.

Представительница Госдепа отметила, что Вашингтон дал Москве понять, что если она не станет на путь диалога, а возобновит агрессию против Украины, то будет ответ с серьезными последствиями. К таким шагам, пояснила Донфрид, сознательно не прибегали в 2014 году.

К слову, из России Донфрид отправится в Брюссель, где у нее запланированы консультации с союзниками по НАТО и партнерами из ЕС.

Встреча Кулебы и Донфрид в Киеве: что известно