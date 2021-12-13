Как прошла встреча политиков
Собеседники скоординировали позиции Украины и США накануне визита Донфрид в Москву. Американская чиновница согласилась с принципом Кулебы – "Никаких решений по Украине без Украины".
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США подтвердили непоколебимую поддержку территориальной целостности и суверенитета Украины, а также свою готовность сдерживать Россию от агрессии.
Кулеба подчеркнул приверженность Украины политико-дипломатическим способам урегулирования вооруженного конфликта и приветствовал активное привлечение США к дипломатическим усилиям по деэскалации и мирному урегулированию,
– говорится в сообщении.
Он поделился видением способов эффективного выполнения Минских договоренностей, в частности шагов России в сфере безопасности и гуманитарной сфере.
Кулеба поговорил с заместительницей госсекретаря США / Фото МИД Украины
Что известно о визите Донфрид
О том, что чиновница приедет в Украину, стало известно 11 декабря. В течение 13 – 15 декабря она встретится с чиновниками в Украине и России. Среди тем, которые планируют обсудить:
- наращивание российских войск вблизи границ с Украиной;
- поддержка США суверенитета, независимости и территориальной целостности нашей страны;
- дипломатическое урегулирование ситуации Донбассе путем выполнения Минских соглашений и поддержки нормандского формата.
Кстати, из России Донфрид отправится в Брюссель, где у нее запланированы консультации с союзниками по НАТО.
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