Министр обороны выразил уверенность, что украинцы будут бороться с тем, чтобы защитить свои земли, свои жизни и будущее своих детей. Об этом он сказал в телефонном разговоре журналисту Полу Маклири.

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Россияне вернутся в гробах

Алексей Резников сообщил, что в Украине 200 тысяч резервистов и 400 тысяч ветеранов войны на Донбассе. Глава Минобороны также напомнил, что еще около 250 тысяч военных служат в ВСУ.

Это будет украинская кровь, это российская кровь. Многие российские солдаты будут возвращаться домой в гробах и это покажут в Facebook, Instagram, Telegram,

– объяснил министр.

По мнению чиновника, Украина не конечная цель Путина, а поскольку является географическим центром Европы, война придет на весь континент. Алексей Резников считает, что Москва хочет показать, на что способна.

Обратите внимание! Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель заявил, что ЕС единственный в своей поддержке суверенитета, территориальной целостности Украины. По его словам, все согласны, что в случае российской агрессии последуют политические последствия, а также серьезные экономические шаги.

Войска России на границе Украины

Осенью 2021 года в американских СМИ писали о стягивании Россией войск к границе с Украиной и угрозе полномасштабного вторжения. Позже эту информацию подтвердили в ГУР.

Там отметили, что Россия может начать полномасштабную войну уже в январе – феврале 2022 года.

Министр обороны Украины Алексей Резников заявил, что возле наших границ дислоцируются более 94 тысяч российских военных. И по его словам, они могут начать наступление уже этой зимой.

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