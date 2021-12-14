Міністр оборони висловив впевненість, що українці боротимуться, аби захистити свої землі, свої життя та майбутнє своїх дітей. Про це він сказав у телефонній розмові журналісту Полу Маклірі.

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Росіяни повернуться у гробах

Олексій Резніков повідомив, що в Україні є 200 тисяч резервістів і 400 тисяч ветеранів війни на Донбасі. Глава Міноборони також нагадав, що ще близько 250 тисяч військових служать у ЗСУ.

Це буде українська кров, це буде російська кров. Багато російських солдат будуть повертатися додому в гробах, і це покажуть у Facebook, Instagram, Telegram,

– пояснив міністр.

На думку посадовця, Україна не кінцева мета Путіна, а оскільки є географічним центром Європи, то війна прийде на весь континент. Олексій Резніков вважає, що Москва хоче показати, на що спроможна.

Зверніть увагу! Голова європейської дипломатії Жозеп Боррель заявив, що ЄС єдиний у своїй підтримці суверенітету, територіальної цілісності України. З його слів, усі згодні, що у разі російської агресії будуть політичні наслідки, а також серйозні економічні кроки.

Війська Росії на кордоні України

Восени 2021 року в американських ЗМІ писали про стягування Росією військ до кордону з Україною та загрозу повномасштабного вторгнення. Пізніше цю інформацію підтвердили в ГУР.

Там зазначили, Росія може розпочати повномасштабну війну вже у січні – лютому 2022 року.

Міністр оборони України Олексій Резніков заявив, що біля наших кордонів дислокуються понад 94 тисячі російський військових. І за його словами, вони можуть почати наступ уже цієї зими.

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