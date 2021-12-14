Речь идет о поддержке в вопросе войска. Такое мнение в эфире 24 канала высказал российский правозащитник Марк Фейгин.

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"Есть только один путь. Не мы его придумали. Это военная поддержка", – сказал Фейгин.

Фейгин: мясорубка, в которой будут потери

Правозащитник из России отметил, что дело в том, что противниками военной операции являются, как ни странно, военный генштаб в окружении Валерия Герасимова.

Они просто с карандашом в руках считают, какие будут потери, насколько велика вероятность добиться локального успеха. У них пока "не бьют" цифры,

– отметил Фейгин.

Он также отметил, что у страны-оккупантки недостаточно сил для того, чтобы:

выйти на линию разграничения Луганской и Донецкой областей;

ворваться в глубину территории Украины;

захватить часть Харьковщины.

Это мясорубка, в которой будут большие потери и не факт, что можно удержать этот плацдарм. Нельзя сказать точно, что военной операции не будет, так же как сказать, что она будет точно. Если Вашингтон изменит стратегию и от риторики перейдет к реальным делам, то тогда шансов на успех будет еще меньше. Марк Фейгин Российский правозащитник

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