Такое мнение в эфире 24 канала озвучил российский политолог Марк Фейгин. По его словам, этот вариант развития ситуации был одним из прогнозируемых.

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"Здесь игра продолжается, вот в чем дело", – отметил Фейгин.

Риторика России стала острее

Политолог отметил, что виртуальная встреча должна была поспособствовать деэскалации ситуации на украинско-российской границе. Россия должна была бы начать отводить войска под предлогом учений и продолжить переговорить на низших уровнях.

Однако наоборот, российская риторика стала еще острее. В частности заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков заявил о возможном военном пути решения проблемы, если Запад не пойдет навстречу касательно:

красных линий и продвижения НАТО Восток;

принятия Украиной минских договоренностей в интерпретации Москвы.

Военное решение проблемы

Если же Украина на это не согласится, то говорят о вероятном военном решении ситуации. Эта риторика присутствует как на пропагандистских медиа Кремля, так и на официальных уровнях.

Это можно расценить так, что есть линия на конфронтацию внутри окружения Путина, которая подталкивает его продолжать это давление и путем шантажа достигать своего, – резюмировал Фейгин.

Российский политолог подчеркнул, что Байден предложил Путину встретиться непосредственно на саммите G20 в Индонезии в октябре 2022 года. В таких ситуациях ситуация деэскалируется, однако не в этот раз.

Марк Фейгин о результатах разговора Байдена и Путина: смотрите видео

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