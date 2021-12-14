Такое мнение в эфире 24 канала озвучил российский политолог Марк Фейгин. По его словам, этот вариант развития ситуации был одним из прогнозируемых.
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"Здесь игра продолжается, вот в чем дело", – отметил Фейгин.
Риторика России стала острее
Политолог отметил, что виртуальная встреча должна была поспособствовать деэскалации ситуации на украинско-российской границе. Россия должна была бы начать отводить войска под предлогом учений и продолжить переговорить на низших уровнях.
Однако наоборот, российская риторика стала еще острее. В частности заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков заявил о возможном военном пути решения проблемы, если Запад не пойдет навстречу касательно:
- красных линий и продвижения НАТО Восток;
- принятия Украиной минских договоренностей в интерпретации Москвы.
Военное решение проблемы
Если же Украина на это не согласится, то говорят о вероятном военном решении ситуации. Эта риторика присутствует как на пропагандистских медиа Кремля, так и на официальных уровнях.
Это можно расценить так, что есть линия на конфронтацию внутри окружения Путина, которая подталкивает его продолжать это давление и путем шантажа достигать своего, – резюмировал Фейгин.
Российский политолог подчеркнул, что Байден предложил Путину встретиться непосредственно на саммите G20 в Индонезии в октябре 2022 года. В таких ситуациях ситуация деэскалируется, однако не в этот раз.
Марк Фейгин о результатах разговора Байдена и Путина: смотрите видео
Ситуация на границе Украины с Россией: что известно
- По информации Министерства обороны Украины, ситуация на украинско-российской границе остается сложной. Россия периодически перебрасывает и накапливает войска и технику.
- Американцы заявили о готовности введения новых санкций в отношении России, если та продолжит нападение на Украину.
- Руководитель Главного управления разведки Минобороны Кирилл Буданов заявил, что Россия может напасть на Украину уже в январе – феврале 2022 года.