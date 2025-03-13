Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на начальника Херсонской МВА Романа Мрочко.

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Российские войска обстреливают Украину

Около половины первого ночи Роман Мрочко сообщил, что Херсон находится под массовым обстрелом врага. Начальник МВА призвал жителей города находиться в укрытиях.

В 00:55 Мрочко добавил, что российский обстрел Херсона продолжается.

Находитесь в укрытиях и не подходите к окнам,

– написал чиновник.

Также этой ночью российские войска запустили по Украине ударные БпЛА. Под атакой врага оказалась в частности Одесская область: около 01:09 в регионе прогремели взрывы. Перед этим Воздушные силы ВСУ сообщали о движении "Шахедов" в направлении Черноморского.

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К слову, ранее взрывы прогремели также в Киеве. Мэр столицы Виталий Кличко сообщил о работе сил ПВО и призвал находиться в укрытиях.