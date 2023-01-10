У Путина остался только один вариант, но он не хочет его принимать, – Кулеба

Российский диктатор пытается победить в войне против Украины любой ценой. Впрочем, у Владимира Путина есть только один вариант, который он никак не хочет принять.

Об этом заявил Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба. Дипломат отметил, что президент России не хочет смотреть правде в глаза.

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У Путина один вариант – проиграть войну

Если я смотрю на поле боя и ситуацию сейчас, то я думаю, что у Путина не так много вариантов. В самом деле, я думаю, у него есть только один вариант, но он не хочет его принимать. И этот вариант – проиграть войну,

– подчеркнул Дмитрий Кулеба.

Глава МИД Украины отметил, что "сложность и трагедия этого момента" в том, что российский диктатор не желает смотреть правде в глаза и искать выход. Вместо этого он бросает в бой все больше ресурсов, в том числе человеческих.

Бункерный президент пытается победить любой ценой. "Но этого не произойдет. Он (Путин – 24 канал) не выиграет", – подчеркнул Кулеба.

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Кулеба назвал кратчайший путь к победе над Россией

Недавно Дмитрий Кулеба назвал кратчайший путь для победы над государством-агрессором. Глава МИД отметил, что Украина благодарна международным партнерам за помощь. В то же время Кулеба подчеркнул, что никто не сделал достаточно, пока российские сапоги остаются на украинской земле.

"Вооружение нашей страны для победы является кратчайшим путем к восстановлению мира и безопасности в Европе и за ее пределами", – подчеркнул глава МИД.