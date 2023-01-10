У Путіна залишився тільки один варіант, але він не хоче його приймати, – Кулеба

Російський диктатор намагається перемогти у війні проти України за будь-яку ціну. Втім, у Владіміра Путіна є лише один варіант, який він ніяк не хоче прийняти.

Про це заявив Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба. Дипломат зазначив, що президент Росії не хоче дивитися правді в очі.

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У Путіна один варіант – програти

Якщо я дивлюся на поле бою і ситуацію зараз, я думаю, що у Путіна не так багато варіантів. Насправді, я думаю, у нього є тільки один варіант, але він не хоче його приймати. І цей варіант – програти війну,

– підкреслив Дмитро Кулеба.

Очільник МЗС зазначив, що "складність і трагедія цього моменту" полягає в тому, що російський диктатор не бажає дивитися правді в очі і шукати вихід. Замість цього він кидає в бій все більше ресурсів, зокрема людських.

Бункерний президент намагається перемогти за будь-яку ціну. "Але цього не станеться. Він (Путін – 24 канал) не виграє", – підкреслив Кулеба.

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Кулеба назвав найкоротший шлях до перемоги над Росією

Нещодавно Дмитро Кулеба назвав найкоротший шлях для перемоги над державою-агресором. Очільник МЗС зазначив, що Україна вдячна міжнародним партнерам за допомогу. Водночас Кулеба наголосив, що ніхто не зробив достатньо, поки російські чоботи залишаються на українській землі.

"Озброєння нашої країни для перемоги є найкоротшим шляхом до відновлення миру та безпеки в Європі та за її межами", – підкреслив високопосадовець.

У ЄС озвучили важливу позицію щодо постачання танків Україні

Президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляйєн на брифінгу заявила, що наша держава має отримати всю зброю, якої потребує. Також вона уточнила, що зокрема, йдеться про передові системи протиповітряної оборони та інші види військового обладнання, необхідні для захисту України від російського агресора.

Зауважимо, глава Євроради Шарль Мішель запевнив, що також підтримує підхід ЄС до великих постачань військового обладнання нашій державі. Він розуміє, що це необхідно, бо українці борються за своє майбутнє та спільні з ЄС цінності.