Россия является проводником нежелательного для США: что Трамп точно не сможет проигнорировать
- Дональд Трамп планирует более жесткие шаги в отношении России из-за провала переговорного процесса и нежелательных для США тенденций, которые продвигает Кремль.
- Глава Центра политических студий "Доктрина" Ярослав Божко убежден, что у Трампа сегодня нет препятствий использовать касательно России другую риторику и начать действовать твердо.
Действия американского президента отличаются от того, что он заявляет. Риторика для Трампа – средство перформативного воздействия. К своим вербальным манипуляциям, изменению позиций он относится как к форме воздействия на мир.
Об этом в эфире 24 Канала отметил глава Центра политических студий "Доктрина" Ярослав Божко, объяснив, что план действий в США стабильный, чем то, что может придумать и заявить Трамп.
Россия – проводник нежелательных для США тенденций
В реальной политике у американского президента не так много средств действовать наугад. Она его подводит к тому, что тактика деконфликтизации с частью стран Глобального Юга, к которым, со слов Божко, уже можно относить и Россию, проваливается.
США могут сделать определенный шаг назад, но Трампу ничего не мешает перейти к более жестким шагам в отношении России. У него нет серьезных препятствий использовать касательно нее другую риторику, особенно учитывая то, что переговорный процесс проваливается,
– озвучил Божко.
Глава Центра политических студий "Доктрина" заметил, что Россия сегодня не дает желаемого США не только в контексте Украины, но и в других вопросах. Москва остается проводником нежелательных для Вашингтона тенденций в глобальной политике, в частности это касается разговоров о том, чтобы предоставить БРИКС статус политического объединения против Запада, намерения стран этого альянса найти замену доллару.
"Это не тот конфликт, который Трамп может забыть и проигнорировать. Он основной, который будет его сопровождать в течение его каденции, как и следующего президента США и как это было с предыдущим – Байденом", – спрогнозировал Божко.
Недавние заявления Дональда Трампа:
Переговорный процесс между украинской и российской сторонами на паузе. Российская армия не спешит садиться за стол переговоров, зато запустила по Украине в ночь на 7 сентября более 800 средств поражения. На фоне этого президент США заверил, что готов перейти ко второму этапу введения санкций против России.
Дональд Трамп озвучил, что планирует встретиться с некоторыми европейскими лидерами, которые на этой неделе прибудут в Соединенные Штаты. Цель разговора – поиск вариантов для прекращения огня в Украине.
Лидер США сообщил СМИ, что планирует в очередной раз поговорить по телефону с главой Кремля Путиным. Он выразил недовольство от тех реалий, которые сейчас сложились, и поведения российского диктатора, который продолжает массированно атаковать украинские города и мирное население.