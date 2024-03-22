Все будет решено на поле боя, – у Зеленского прокомментировали теракт под Москвой
Под Москвой вечером 22 марта произошел теракт в торговом центре "Крокус Сити Холл". В Офисе Президента Украины отреагировали на это.
Советник руководителя Офиса Президента Михаил Подоляк прокомментировал события под Москвой. Он отметил, что Украина никак не причастна к этому, а ранее это же самое отмечали и в Белом доме.
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"Все будет решено на поле боя"
По словам Подоляка, Киев не причастен к теракту под Москвой, ведь имеет постоянную полномасштабную войну на поле боя, а именно там все и должно решиться.
Во-вторых, Украина никогда не использовала террористические методы войны, терроризм как метод ведения войны в отличие от России,
– объяснил он.
Кроме этого, по его словам, еще 9 марта представители иностранных государств, которые находятся в Москве, предупреждали о возможности проведения терактов для следующих пропагандистских или иных действий России для того, что оправдывать продолжение мобилизации, милитаризацию и дерзкие геноцидные ракетные обстрелы Украины.
Он подчеркнул, что наше государство никак не связано с терактом в торговом центре.
Что говорит российская власть
- Представители власти выехали на место, в частности губернатор Московской области и прокурор области. Кроме этого, создали оперативный штаб. Патриарх РПЦ Кирилл также молится за москвичей.
- В российской столице отменили все массовые мероприятия, а железнодорожники усилили безопасность в поездах и на вокзалах.
- Российские силовики назвали инцидент терактом. Российская служба "Радио Свобода" обратила внимание, что нападавшие вооружены автоматическим оружием, которое отсутствует в свободной продаже в России.