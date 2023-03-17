У Зеленского впервые прокомментировали ордер на арест Путина

Международный уголовный суд в Гааге выдал ордер на арест российского диктатора Владимира Путина. Впоследствии это прокомментировали в Офисе Президента нашего государства.

В пятницу, 17 марта, стало известно, что палата досудебного производства II Международного уголовного суда выдала ордера на арест Путина. На это отреагировал глава ОП Андрей Ермак.

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"Это только начало"

По словам главы Офиса Президента, соответствующее решение Международного уголовного суда в Гааге в Нидерландах является лишь началом. Очевидно, что рано или поздно, однако глава террористического государства ответит за все преступления российских оккупантов в Украине.

Палата Международного уголовного суда в Гааге выдала ордер на арест Путина. Это только начало,

– написал Ермак.

Вместе с тем народный депутат от "Слуг народа" и председатель Постоянной делегации в Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ) Мария Мезенцева в эфире национального телемарафона констатировала, что Россия не ратифицировала Римский устав Международного уголовного суда, однако это не помешает тому, чтобы Путина привлекли к ответственности.

В частности, народная избранница отметила, что, по ее мнению, для президента враждебного государства может быть проблематично даже приехать, скажем, в Индонезию, ведь там его могут физически задержать.

Советник главы ОП Михаил Подоляк также прокомментировал решение суда в Гааге.

"Мир изменился... Поэтому МУС выдал конкретный ордер на арест... "стратега" Путина?

1. Это конкретный сигнал русским элитам. Что с ними будет дальше? И почему "как раньше" не будет…

2. Это начало конца России в нынешнем виде на мировой арене.

3. Это непосредственная юридическая процедура. Дождитесь", – написал он в твиттере.

Что сказал Кулеба

Глава Министерства иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба подчеркнул, что справедливость вскоре восторжествует. Собственно, руководство российского государства ответит за все преступления против украинцев, в частности, за кражи наших детей.

Колеса справедливости крутятся: я приветствую решение МУС выдать ордера на арест Владимира Путина и Марии Львовой-Беловой за принудительное перемещение украинских детей. Международные преступники будут отвечать за кражи детей и другие международные преступления,

– написал глава МИД.

Отметим напоследок, что Мария Львова-Белова – уполномоченная при Президенте России по правам ребенка. Как известно, она причастна к похищению украинского ребенка из Мариуполя.



Как Россия ворует украинских детей / Картинка 24 Канала