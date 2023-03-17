У Зеленського вперше прокоментували ордер на арешт Путіна

Міжнародний кримінальний суд в Гаазі видав ордер на арешт російського диктатора Владіміра Путіна. Згодом це прокоментували в Офісі Президента нашої держави.

У п'ятницю, 17 березня стало відомо, що палата досудового провадження II Міжнародного кримінального суду видала ордери на арешт Путіна. На це відреагував глава ОП Андрій Єрмак.

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"Це лише початок"

За словами очільника Офісу Президента, відповідне рішення Міжнародного кримінального суду в Гаазі, що в Нідерландах, є лише початком. Очевидно, що рано чи пізно, однак глава терористичної держави відповість за всі злочини російських окупантів в Україні.

Палата Міжнародного кримінального суду у Гаазі видала ордер на арешт Путіна. Це тільки початок,

– написав Єрмак.

Разом з тим народна депутатка від "Слуги народу" та голова Постійної делегації у Парламентській асамблеї Ради Європи (ПАРЄ) Марія Мезенцева в ефірі національного телемарафону констатувала, що Росія не ратифікувала Римський статут Міжнародного кримінального суду, однак це не стане на заваді до того, аби Путіна притягнули до відповідальності.

Зокрема, народна обраниця зазначила, що, на її думку, для президента ворожої держави може бути проблематично навіть поїхати, скажімо, в Індонезію, адже його там можуть фізично затримати.

Радник глави ОП Михайло Подоляк також прокоментував це рішення суду в Гаазі.

"Світ змінився… Тому МКС видав конкретний ордер на арешт… "стратега" Путіна?

1. Це конкретний сигнал російським елітам. Що з ними буде далі. І чому "як раніше" не буде…

2. Це початок кінця Росії у нинішньому вигляді на світовій арені.

3. Це безпосередня юридична процедура. Дочекайтесь", – написав він у твітері.

Що сказав Кулеба

Глава Міністерства закордонних справ України Дмитро Кулеба наголосив, що справедливість невдовзі восторжествує. Власне, керівництво російської держави відповість за всі злочини проти українців, зокрема за крадіжки наших дітей.

Колеса справедливості крутяться: я вітаю рішення МКС видати ордери на арешт Володимира Путіна та Марії Львової-Бєлової за примусове переміщення українських дітей. Міжнародні злочинці відповідатимуть за крадіжки дітей та інші міжнародні злочини,

– написав очільник МЗС.

Зазначимо наостанок, що Марія Львова-Бєлова це уповноважена при Президенті Росії за права дитини. Як відомо, вона причетна до викрадення української дитини з Маріуполя.



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