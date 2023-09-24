Изнасиловал и задушил: Офис генпрокурора рассказал подробности убийства несовершеннолетней в Пятихатках

В убийстве Елизаветы Головни подозревают 46-летнего жителя Днепропетровской области. Мужчина был ранее судим.

Трагедия произошла в городе Пятихатки. 24 сентября полиция задержала мужчину, которого подозревают в изнасиловании и убийстве 16-летней школьницы в Днепропетровской области.

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Подробности от Офиса генпрокурора

По данным следствия, вечером 4 сентября 2023 года на одной из улиц мужчина увидел ранее знакомую ему 16-летнюю девушку, которая возвращалась домой. Он стал ее преследовать и догонять. Убедившись в отсутствии людей, зажав рот девушки рукой, подозреваемый силой затянул пострадавшую на заброшенный участок. В дальнейшем изнасиловал и задушил,

– рассказали в ОГП.

Мужчине сообщили о подозрении по факту умышленного убийства, объединенного с изнасилованием. Ему избрана мера пресечения – содержание под стражей без права внесения залога.

Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок от 10 до 15 лет или пожизненное заключение.

В Нацполиции добавили, что на задержание злоумышленника были ориентированы все службы, а в поисках задействовали не только сотрудников Каменского районного управления полиции и управления уголовного розыска областной полиции, но и Департамента уголовного розыска.

Мужчина совершил преступление 4 сентября около полуночи. О том, что девочка исчезла, сообщила ее мать. Тело подростка с признаками изнасилования и насильственной смерти обнаружили 5 сентября около 2:53 в зарослях возле одного из домов на улице Привокзальной.

Как удалось раскрыть преступление

Правоохранители подошли комплексно: отработали территорию города, опросили почти всех жителей, изучили записи камер видеонаблюдения, осмотрели более тысячи автомобилей и проверили на причастность к совершенному преступлению около 600 человек.

Они отработали все возможные версии, а 23 сентября удалось выйти на след подозреваемого. Мужчину задержали по результатам оперативных мероприятий и следственных действий, судмедэкспертиз, в частности, экспертизы ДНК. Также у него провели обыски.

Что известно о девушке

Елизавета Головня училась в 11 классе и была единственным ребенком в семье. "Впереди была вся жизнь, но какая-то отвратительная мразь решила ее судьбу за нее", – написала ее подруга.

В ночь на 5 сентября Лиза была с друзьями, в кругу одноклассников, они праздновали начало нового учебного года. К поискам преступника были привлечены около 150 правоохранителей.