Зґвалтував і задушив: Офіс генпрокурора розповів подробиці вбивства неповнолітньої у П'ятихатках

У вбивстві Єлизавети Головні підозрюють 46-річного мешканця Дніпропетровщини. Чоловік був раніше судимий.

Трагедія сталася у місті П'ятихатки. 24 вересня поліція затримала чоловіка, якого підозрюють у зґвалтуванні та вбивстві 16-річної школярки у Дніпропетровській області.

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Деталі від Офісу генпрокурора

За даними слідства, ввечері 4 вересня 2023 року на одній із вулиць чоловік побачив раніше знайому йому 16-річну дівчину, яка поверталася додому. Він почав її переслідувати та наздоганяти. Пересвідчившись у відсутності людей, затиснувши рот дівчини рукою, підозрюваний силою затягнув потерпілу до закинутої ділянки місцевості. Надалі зґвалтував та задушив,

– розповіли в ОГП.

Чоловікові повідомили про підозру за фактом умисного вбивства, поєднаного із зґвалтуванням. Йому обрано запобіжний захід – тримання під вартою без права внесення застави.

Санкція статті передбачає позбавлення волі терміном від 10 до 15 років або довічне ув'язнення.

У Нацполіції додали, що на затримання зловмисника були орієнтовані всі служби, а в пошуках задіяли не лише співробітників Кам'янського районного управління поліції і управління карного розшуку обласної поліції, а й Департаменту карного розшуку.

Чоловік скоїв злочин 4 вересня близько опівночі. Про те, що дівчина зникла, повідомила її матір. Тіло підлітка з ознаками зґвалтування та насильницької смерті знайшли 5 вересня близько 2:53 в хащах біля одного із будинків на вулиці Привокзальній.

Як вдалося розкрити злочин

Правоохоронці підійшли комплексно: відпрацювали територію міста, опитали майже всіх жителів, вивчили записи камер відеоспостереження, оглянули понад тисячі автомобілів та перевірили на причетність до вчиненого злочину близько 600 осіб.

Вони відпрацювали усі можливі версії, а 23 вересня вдалося вийти на слід підозрюваного. Чоловіка затримали за результатами оперативних заходів та слідчих дій, судмедекспертиз, зокрема експертизи ДНК. Також у нього провели обшуки.

Що відомо про дівчину

Єлизавета Головня навчалася в 11 класі та була єдиною дитиною у сім'ї. "Попереду було все життя, але якась огидна мерзота вирішила її долю за неї", – написала її подруга.

У ніч на 5 вересня Ліза була з друзями, у колі однокласників, вони святкували початок нового навчального року. До пошуків нападника було залучено близько 150 правоохоронців.