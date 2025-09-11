10 сентября подстрелили Чарли Кирка во время выступления на событии в университете Юты, впоследствии Дональд Трамп подтвердил, что он умер. На смерть отреагировали Борис Джонсон, Илон Маск и губернатор Калифорнии Гэвин Ньюсом.

Каждый из них отреагировал так, как ему было бы выгодно. Об этом в эфире 24 Канала рассказал председатель общественной организации "Украина в НАТО" Юрий Романюк, отметив, что только слова Маска вполне ожидаемы от него.

Что означает реакция политиков на трагедию?

Борис Джонсон в соцсетях написал, что убийство Кирка – это трагедия, ведь его убили за то, что он говорил вещи, которые считались здравым смыслом и открыто выступал за разумные мысли. Джонсон назвал Кирка "мучеником за свободу слова".

Председатель общественной организации предположил, что Джонсон таким образом хотел сыграть на трагедии в США, зная, что Кирк был фактически другом Трампа. Хотя Джонсон уже не является премьер-министром, ему надо продолжать дружбу с президентом Штатов, поэтому он решил напомнить о себе.

Джонсон хочет оставаться в поле зрения Трампа, подчеркнуть, что он является его близким союзником, что он на одной волне. Ведь он хочет снова зайти в политику, вероятно, вновь стать премьер-министром,

– подчеркнул он.

Тем временем Гэвин Ньюсом, губернатор Калифорнии, заявил, что прибегать к политическому насилию является отвратительным и недопустимым. Романюк отметил, что он исповедует прагматичную политику, потому что готовится к выборам. Ньюсом понимает, что ему нужно будет встречаться с большим количеством избирателей. Поэтому он хочет предостеречься, чтобы больше политические убийства не повторялись.

В то же время Илон Маск отреагировал лаконично – написал, что "убийцей являются левые".

Маск является Маском. Ничего удивительного. Неизвестно, что происходит в его сознании относительно политики,

– сказал председатель общественной организации.

Романюк подытожил, что фактически все окружение Трампа является "фриками". Только министр финансов Скотт Бессенд и госсекретарь Марко Рубио существенно отличаются от всех.

Чем известен Кирк? Кирк был одним из самых известных голосов правого движения MAGA. Имел миллионы подписчиков в соцсетях и тесные отношения с Трампом. По Украине – Кирк критиковал оказание помощи, а российскую агрессию называл "пограничным спором". Критиковал и Владимира Зеленского, который, по его словам, "держал Европу в заложниках.

Убийство Кирка: кратко