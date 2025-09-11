Убийство Чарли Кирка в США: эксперт разобрал реакцию политиков на трагедию
- Председатель общественной организации "Украина в НАТО" Юрий Романюк рассказал о реакции политиков на убийство Чарли Кирка в США, в частности Бориса Джонсона и Илона Маска.
- Джонсон назвал Кирка мучеником за свободу слова, чтобы напомнить о себе Трампу, а Маск обвинил в убийстве левых.
- Отреагировал на убийство и губернатор Калифорнии, который боится, что подобное покушение может произойти с ним.
10 сентября подстрелили Чарли Кирка во время выступления на событии в университете Юты, впоследствии Дональд Трамп подтвердил, что он умер. На смерть отреагировали Борис Джонсон, Илон Маск и губернатор Калифорнии Гэвин Ньюсом.
Каждый из них отреагировал так, как ему было бы выгодно. Об этом в эфире 24 Канала рассказал председатель общественной организации "Украина в НАТО" Юрий Романюк, отметив, что только слова Маска вполне ожидаемы от него.
Что означает реакция политиков на трагедию?
Борис Джонсон в соцсетях написал, что убийство Кирка – это трагедия, ведь его убили за то, что он говорил вещи, которые считались здравым смыслом и открыто выступал за разумные мысли. Джонсон назвал Кирка "мучеником за свободу слова".
Председатель общественной организации предположил, что Джонсон таким образом хотел сыграть на трагедии в США, зная, что Кирк был фактически другом Трампа. Хотя Джонсон уже не является премьер-министром, ему надо продолжать дружбу с президентом Штатов, поэтому он решил напомнить о себе.
Джонсон хочет оставаться в поле зрения Трампа, подчеркнуть, что он является его близким союзником, что он на одной волне. Ведь он хочет снова зайти в политику, вероятно, вновь стать премьер-министром,
– подчеркнул он.
Тем временем Гэвин Ньюсом, губернатор Калифорнии, заявил, что прибегать к политическому насилию является отвратительным и недопустимым. Романюк отметил, что он исповедует прагматичную политику, потому что готовится к выборам. Ньюсом понимает, что ему нужно будет встречаться с большим количеством избирателей. Поэтому он хочет предостеречься, чтобы больше политические убийства не повторялись.
В то же время Илон Маск отреагировал лаконично – написал, что "убийцей являются левые".
Маск является Маском. Ничего удивительного. Неизвестно, что происходит в его сознании относительно политики,
– сказал председатель общественной организации.
Романюк подытожил, что фактически все окружение Трампа является "фриками". Только министр финансов Скотт Бессенд и госсекретарь Марко Рубио существенно отличаются от всех.
Чем известен Кирк?Кирк был одним из самых известных голосов правого движения MAGA. Имел миллионы подписчиков в соцсетях и тесные отношения с Трампом. По Украине – Кирк критиковал оказание помощи, а российскую агрессию называл "пограничным спором". Критиковал и Владимира Зеленского, который, по его словам, "держал Европу в заложниках. Больше информации о Кирке читайте в материале.
Убийство Кирка: кратко
- 10 сентября примерно в 13:20 был произведен один выстрел с крыши соседнего здания университета, где выступал Кирк. Университет сообщил, что он ранен, а убийцу задержали.
- Почти через 2 часа Трамп сообщил, что Кирк умер в больнице. Перед этим медиа трактовали его состояние по-разному.
- 11 сентября ФБР задержало предполагаемого нападающего. В то же время позже в ФБР сообщили, что допросили подозреваемого и отпустили.