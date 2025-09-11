Вбивство Чарлі Кірка у США: експерт розібрав реакцію політиків на трагедію
- Голова громадської організації "Україна в НАТО" Юрій Романюк розповів про реакцію політиків на вбивство Чарлі Кірка у США, зокрема Бориса Джонсона та Ілона Маска.
- Джонсон назвав Кірка мучеником за свободу слова, щоб нагадати про себе Трампу, а Маск звинуватив у вбивстві лівих.
- Відреагував на вбивство і губернатор Каліфорнії, який боїться, що подібний замах може статись з ним.
10 вересня підстрелили Чарлі Кірка під час виступу на події в університеті Юти, згодом Дональд Трамп підтвердив, що він помер. На смерть відреагували Борис Джонсон, Ілон Маск та губернатор Каліфорнії Ґевін Ньюсом.
Кожен з них відреагував так, як йому було б вигідно. Про це в ефірі 24 Каналу розповів голова громадської організації "Україна в НАТО" Юрій Романюк, зауваживши, що лише слова Маска є цілком очікуваними від нього.
Що означає реакція політиків на трагедію?
Борис Джонсон в соцмережах написав, що вбивство Кірка – це трагедія, адже його вбили за те, що він говорив речі, які вважались здоровим глуздом і відкрито виступав за розумні думки. Джонсон назвав Кірка "мучеником за свободу слова".
Голова громадської організації припустив, що Джонсон в такий спосіб хотів зіграти на трагедії в США, знаючи, що Кірк був фактично другом Трампа. Хоч Джонсон вже не є прем'єр-міністром, йому треба продовжувати дружбу з президентом Штатів, тому він вирішив нагадати про себе.
Джонсон хоче залишатись в полі зору Трампа, підкреслити, що він є його близьким союзником, що він на одній хвилі. Адже він хоче знову зайти в політику, ймовірно, знов стати прем'єр-міністром,
– наголосив він.
Тим часом Ґевін Ньюсом, губернатор Каліфорнії, заявив, що вдаватись до політичного насильства є огидним та неприпустимим. Романюк зауважив, що він сповідує прагматичну політику, бо готується до виборів. Ньюсом розуміє, що йому потрібно буде зустрічатись з великою кількістю виборців. Тому він хоче застерегтись, щоб більше політичні вбивства не повторювались.
Водночас Ілон Маск відреагував лаконічно – написав, що "вбивцею є ліві".
Маск є Маском. Нічого дивного. Невідомо, що відбувається в його свідомості щодо політики,
– сказав голова громадської організації.
Романюк підсумував, що фактично все оточення Трампа є "фріками". Лише міністр фінансів Скотт Бессенд та держсекретар Марко Рубіо суттєво відрізняються від усіх.
Чим відомий Кірк?Кірк був одним найвідоміших голосів правого руху MAGA. Мав мільйони підписників у соцмережах та тісні відносини з Трампом. Щодо України – Кірк критикував надання допомоги, а російську агресію називав "прикордонною суперечкою". Критикував і Володимира Зеленського, який, за його словами, "тримав Європу у заручниках. Більше інформації про Кірка читайте у матеріалі.
Вбивство Кірка: коротко
- 10 вересня приблизно о 13:20 був здійснений один постріл із даху сусідньої будівлі університету, де виступав Кірк. Університет повідомив, що його поранено, а вбивцю затримали.
- Майже через 2 години Трамп повідомив, що Кірк помер у лікарні. Перед цим медіа трактували його стан по-різному.
- 11 вересня ФБР затримало ймовірного нападника. Водночас пізніше у ФБР повідомили, що допитали підозрюваного і відпустили.