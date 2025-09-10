Він веде консервативну ток-радіопрограму "Шоу Чарлі Кірка". Про головні факти біографії Чарлі Кірка розповідає 24 Канал.

Що відомо про Чарлі Кірка?

Чарлі Кірк – 31-річний політичний активіст, який став одним із найвідоміших голосів правого руху MAGA. Він має аудиторію з мільйонів завдяки своєму ток-шоу та соціальним мережам. Він має 5,2 мільйона підписників на платформі X та 7,3 мільйона у TikTok.

Кірк веде свій подкаст, проводить численні виступи, написав кілька книг, зокрема бестселер "Доктрина MAGA".

Він також відомий через свої відверті погляди щодо політики у сфері COVID-19, теорії критичної раси та науки про клімат.

В останні роки він налагодив тісні стосунки з Трампом і регулярно відвідував його маєток у Мар-а-Лаго.

Через Turning Point Action він залучив тисячі голосів за Трампа у штатах, "що коливаються" у 2024 році. Він здобув популярність у правих колах, значною мірою проводячи заходи в університетських кампусах, де він дебатував зі студентами-лібералами.

Трамп переміг. Але чи переміг би він без Чарлі? Я не знаю,

– сказав Даг Дісон, один з головних донорів Трампа і Turning Point для New York Times.

За роки правління Трампа, загальний дохід двох некомерційних організацій Кірка, Turning Point USA та політично-активістської організації Turning Point Action, зріс із 4,3 мільйона доларів у 2016 році до 92,4 мільйона доларів у 2023 році.

Ми всі повинні молитися за Чарлі Кірка, якого застрелили. Чудовий хлопець від початку до кінця. БЛАГОСЛОВИ ЙОГО БОЖЕ!,

– написав Трамп у Truth Social.

Що Кірк казав про Україну?

Чарлі Кірк був активним критиком України та допомоги Києву. Він вважав, що США варто відновити дипломатичні відносини з Росією, а Зеленського він називав "маріонеткою ЦРУ, яка повела людей на забій". Агресію Росії він вважав "прикордонною суперечкою".

"Ви повинні поставити дуже просте питання, хто виграє від світу, а хто виграє від війни. Народ України виграє від світу. Народ Америки виграє від світу. Людство виграє від світу. Але тоді хто виграє від війни? Військово-промисловий комплекс, олігархи правлячого класу України", – вважав Кірк.

Він казав, що це Зеленський, хто перешкоджає укладанню мирної угоди. Українського президента він також критикував за відсутність виборів в Україні в умовах воєнного стану.

Кірк писав, що Зеленський "тримає Європу в заручниках", адже, якщо Європа припинить фінансувати Україну, то її біженці заполонять Європу. Він казав, що та ризикує стикнутися з тероризмом через українських мігрантів.

Війна в Україні – це нескінченна війна… Україна ніколи не переможе Росію – незалежно від того, скільки грошей або скільки зброї ми їй дамо,

– заявляв Кірк.

Що відомо про напад на Кірка?