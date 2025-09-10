Он ведет консервативную ток-радиопрограмму "Шоу Чарли Кирка". О главных фактах биографии Чарли Кирка рассказывает 24 Канал.

Что известно о Чарли Кирке?

Чарли Кирк – 31-летний политический активист, который стал одним из самых известных голосов правого движения MAGA. Он имеет аудиторию из миллионов благодаря своему ток-шоу и социальным сетям. Он имеет 5,2 миллиона подписчиков на платформе X и 7,3 миллиона в TikTok.

Кирк ведет свой подкаст, проводит многочисленные выступления, написал несколько книг, в частности бестселлер "Доктрина MAGA".

Он также известен из-за своих откровенных взглядов относительно политики в сфере COVID-19, теории критической расы и науки о климате.

В последние годы он наладил тесные отношения с Трампом и регулярно посещал его имение в Мар-а-Лаго.

Через Turning Point Action он привлек тысячи голосов за Трампа в штатах, "колеблющихся" в 2024 году. Он получил известность в правых кругах, в значительной степени проводя мероприятия в университетских кампусах, где он дебатировал со студентами-либералами.

Трамп победил. Но победил бы он без Чарли? Я не знаю,

– сказал Даг Дисон, один из главных доноров Трампа и Turning Point для New York Times.

За годы правления Трампа, общий доход двух некоммерческих организаций Кирка, Turning Point USA и политически-активистской организации Turning Point Action, вырос с 4,3 миллиона долларов в 2016 году до 92,4 миллиона долларов в 2023 году.

Мы все должны молиться за Чарли Кирка, которого застрелили. Замечательный парень от начала до конца. БЛАГОСЛОВИ ЕГО БОЖЕ!,

– написал Трамп в Truth Social.

Что Кирк говорил об Украине?

Чарли Кирк был активным критиком Украины и помощи Киеву. Он считал, что США стоит восстановить дипломатические отношения с Россией, а Зеленского он называл "марионеткой ЦРУ, которая повела людей на убой". Агрессию России он считал "пограничным спором".

"Вы должны задать очень простой вопрос, кто выигрывает от мира, а кто выигрывает от войны. Народ Украины выигрывает от мира. Народ Америки выигрывает от мира. Человечество выигрывает от мира. Но тогда кто выигрывает от войны? Военно-промышленный комплекс, олигархи правящего класса Украины", – считал Кирк.

Он говорил, что это Зеленский, кто препятствует заключению мирного соглашения. Украинского президента он также критиковал за отсутствие выборов в Украине в условиях военного положения.

Кирк писал, что Зеленский "держит Европу в заложниках", ведь, если Европа прекратит финансировать Украину, то ее беженцы заполонят Европу. Он говорил, что Европа рискует столкнуться с територизмом из-за украинских мигрантов.

Війна в Україні – це нескінченна війна… Україна ніколи не переможе Росію – незалежно від того, скільки грошей або скільки зброї ми їй дамо,

– заявляв Кірк.

Что известно о нападении на Кирка?