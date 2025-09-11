Кожен з них відреагував так, як йому було б вигідно. Про це в ефірі 24 Каналу розповів голова громадської організації "Україна в НАТО" Юрій Романюк, зауваживши, що лише слова Маска є цілком очікуваними від нього.

Що означає реакція політиків на трагедію?

Борис Джонсон в соцмережах написав, що вбивство Кірка – це трагедія, адже його вбили за те, що він говорив речі, які вважались здоровим глуздом і відкрито виступав за розумні думки. Джонсон назвав Кірка "мучеником за свободу слова".

Голова громадської організації припустив, що Джонсон в такий спосіб хотів зіграти на трагедії в США, знаючи, що Кірк був фактично другом Трампа. Хоч Джонсон вже не є прем'єр-міністром, йому треба продовжувати дружбу з президентом Штатів, тому він вирішив нагадати про себе.

Джонсон хоче залишатись в полі зору Трампа, підкреслити, що він є його близьким союзником, що він на одній хвилі. Адже він хоче знову зайти в політику, ймовірно, знов стати прем'єр-міністром,

– наголосив він.

Тим часом Ґевін Ньюсом, губернатор Каліфорнії, заявив, що вдаватись до політичного насильства є огидним та неприпустимим. Романюк зауважив, що він сповідує прагматичну політику, бо готується до виборів. Ньюсом розуміє, що йому потрібно буде зустрічатись з великою кількістю виборців. Тому він хоче застерегтись, щоб більше політичні вбивства не повторювались.

Водночас Ілон Маск відреагував лаконічно – написав, що "вбивцею є ліві".

Маск є Маском. Нічого дивного. Невідомо, що відбувається в його свідомості щодо політики,

– сказав голова громадської організації.

Романюк підсумував, що фактично все оточення Трампа є "фріками". Лише міністр фінансів Скотт Бессенд та держсекретар Марко Рубіо суттєво відрізняються від усіх.

Чим відомий Кірк? Кірк був одним найвідоміших голосів правого руху MAGA. Мав мільйони підписників у соцмережах та тісні відносини з Трампом. Щодо України – Кірк критикував надання допомоги, а російську агресію називав "прикордонною суперечкою". Критикував і Володимира Зеленського, який, за його словами, "тримав Європу у заручниках.

