Про це в середу, 10 вересня, повідомило hromadske з посиланням на відповідь на свій запит. Деталі повідомляє 24 Канал.

Де поховали Ірину Заруцьку?

У відповідь на запит журналістів розповіли, що консули посольства надають родині вбитої Ірини Заруцької всю необхідну допомогу, зокрема у витребуванні та оформленні необхідних документів.

Також відомо, що для підтримки родини місцева громада зібрала 20 тисяч доларів.

Загибла приїхала до США за програмою U4U у червні 2022 року. Дівчину поховали там за бажанням батьків.

Нагадаємо, підозрюваний наразі під вартою. Йому висунули обвинувачення у вбивстві першого ступеня та діях, що спричинили смерть, у системі громадського транспорту. Окрім того, чоловікові готуються висунути федеральні звинувачення.

Судові слухання розпочнуться після досудового розслідування. У посольстві також зазначили, що ФБР запропонувало свою допомогу в розслідуванні злочину.

Редакція 24 Каналу висловлює співчуття рідним і близьким Ірини Заруцької. Вічна пам'ять!

Вбивство українки в США: коротко про головне