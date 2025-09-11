Про це в середу, 10 вересня, повідомило hromadske з посиланням на відповідь на свій запит. Деталі повідомляє 24 Канал.
Де поховали Ірину Заруцьку?
У відповідь на запит журналістів розповіли, що консули посольства надають родині вбитої Ірини Заруцької всю необхідну допомогу, зокрема у витребуванні та оформленні необхідних документів.
Також відомо, що для підтримки родини місцева громада зібрала 20 тисяч доларів.
Загибла приїхала до США за програмою U4U у червні 2022 року. Дівчину поховали там за бажанням батьків.
Нагадаємо, підозрюваний наразі під вартою. Йому висунули обвинувачення у вбивстві першого ступеня та діях, що спричинили смерть, у системі громадського транспорту. Окрім того, чоловікові готуються висунути федеральні звинувачення.
Судові слухання розпочнуться після досудового розслідування. У посольстві також зазначили, що ФБР запропонувало свою допомогу в розслідуванні злочину.
Редакція 24 Каналу висловлює співчуття рідним і близьким Ірини Заруцької. Вічна пам'ять!
Вбивство українки в США: коротко про головне
- Злочин зафіксували камери відеоспостереження, відео потрапило в мережу.
- Поліція одразу затримала підозрюваного – 34-річного Декарлоса Брауна, який раніше неодноразово потрапляв у поле зору правоохоронців.
- Дональд Трамп пообіцяв розібратися у справі та назвав нападника "психічно неврівноваженим божевільним".
- Ілон Маск виділить 1 мільйон доларів на створення стінописів із зображенням убитої української біженки.