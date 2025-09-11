Об этом в среду, 10 сентября, сообщило hromadske со ссылкой на ответ на свой запрос. Детали сообщает 24 Канал.
Где похоронили Ирину Заруцкую?
В ответ на запрос журналистов рассказали, что консулы посольства предоставляют семье убитой Ирины Заруцкой всю необходимую помощь, в частности в истребовании и оформлении необходимых документов.
Также известно, что для поддержки семьи местная община собрала 20 тысяч долларов.
Погибшая приехала в США по программе U4U в июне 2022 года. Девушку похоронили там по желанию родителей.
Напомним, подозреваемый сейчас под стражей. Ему предъявлено обвинение в убийстве первой степени и действиях, повлекших смерть, в системе общественного транспорта. Кроме того, мужчине готовятся выдвинуть федеральные обвинения.
Судебные слушания начнутся после досудебного расследования. В посольстве также отметили, что ФБР предложило свою помощь в расследовании преступления.
Редакция 24 Канала выражает соболезнования родным и близким Ирины Заруцкой. Вечная память!
Убийство украинки в США: коротко о главном
- Преступление зафиксировали камеры видеонаблюдения, видео попало в сеть.
- Полиция сразу задержала подозреваемого – 34-летнего Декарлоса Брауна, который ранее неоднократно попадал в поле зрения правоохранителей.
- Дональд Трамп пообещал разобраться в деле и назвал нападавшего "психически неуравновешенным сумасшедшим".
- Илон Маск выделит 1 миллион долларов на создание стенописей с изображением убитой украинской беженки.