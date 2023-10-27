Убийство болельщиков в Брюсселе: через 10 дней после теракта полиция задержала соучастника
Источник:VRT
В столице Бельгии 16 октября застрелили двух футбольных болельщиков. Правоохранители нашли и задержали мужчину, который может быть связан с тем, кто устроил стрельбу.
Мужчин, которые могут быть причастны к смертельному теракту в Брюсселе, арестовали. Стрельба произошла 16 октября неподалеку от стадиона имени короля Бодуэна, где проходил матч отбора на Евро-2024 между сборными Бельгии и Швеции.
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Ему выдвинули обвинение
44-летний тунисец, проживавший в Тервюрене, был арестован из-за его связи с оружием, которое злоумышленник использовал во время нападения.
Он обменивался с брюссельским террористом, убившим двух человек и ранившим еще одного, фотографиями винтовки AR-15, которую и использовали для нападения, и поделился несколькими закодированными контактами.
В ходе расследования бельгийские правоохранители обыскали одно помещение в пригороде Брюсселя – Тервюрене и одно – в городке Тонгерен на востоке страны.
Задержанному предъявлено обвинение в убийстве и покушении на убийство в террористическом контексте, а также в участии в деятельности террористической организации,
– сообщили в прокуратуре Бельгии.
Подозреваемый уже привлекался к ответственности.
Теракт в Брюсселе 16 октября: главное
- Вечером 16 октября в центре Брюсселя на площади Сентелетт раздались выстрелы. Стрельба произошла недалеко от стадиона имени короля Бодуэна, где проходил матч отбора на Евро-2024 между сборными Бельгии и Швеции.
- Мужчина под крик "Аллаху Акбар" застрелил двух футбольных фанатов, одетых в футболки шведской сборной. Одна женщина получила ранения.
- Матч Бельгия – Швеция был остановлен. Комментатор матча сообщил, что игроков команд специально не выпустили из раздевалок из соображений безопасности. К тому же бельгийские власти уже объявили самый высокий уровень террористической опасности.
- Сразу после инцидента выступил премьер-министр Бельгии Александр Де Кроо. Он назвал этот поступок "трусливым нападением" и подтвердил, что злоумышленник нацелился именно на граждан Швеции.
- Совершившего теракт Абдесалема Лассуэ смогли разыскать лишь к утру 17 октября. Впрочем, во время задержания он сопротивлялся, поэтому правоохранители выстрелили в террориста. С ранениями его госпитализировали, однако он умер в реанимации.