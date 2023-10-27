Убийство болельщиков в Брюсселе: через 10 дней после теракта полиция задержала соучастника

В столице Бельгии 16 октября застрелили двух футбольных болельщиков. Правоохранители нашли и задержали мужчину, который может быть связан с тем, кто устроил стрельбу.

Мужчин, которые могут быть причастны к смертельному теракту в Брюсселе, арестовали. Стрельба произошла 16 октября неподалеку от стадиона имени короля Бодуэна, где проходил матч отбора на Евро-2024 между сборными Бельгии и Швеции.

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Ему выдвинули обвинение

44-летний тунисец, проживавший в Тервюрене, был арестован из-за его связи с оружием, которое злоумышленник использовал во время нападения.

Он обменивался с брюссельским террористом, убившим двух человек и ранившим еще одного, фотографиями винтовки AR-15, которую и использовали для нападения, и поделился несколькими закодированными контактами.

В ходе расследования бельгийские правоохранители обыскали одно помещение в пригороде Брюсселя – Тервюрене и одно – в городке Тонгерен на востоке страны.

Задержанному предъявлено обвинение в убийстве и покушении на убийство в террористическом контексте, а также в участии в деятельности террористической организации,

– сообщили в прокуратуре Бельгии.

Подозреваемый уже привлекался к ответственности.

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