Вбивство вболівальників у Брюсселі: через 10 днів після теракту поліція затримала співучасника

27 жовтня 2023, 08:31
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Джерело:

VRT

У столиці Бельгії 16 жовтня застрелили двох футбольних вболівальників. Правоохоронці знайшли та затримали чоловіка, який може бути пов'язаним із тим, хто вчинив стрілянину.

Чоловіка, який може бути причетним до смертельного теракту у Брюсселі, заарештували. Стрілянина сталася 16 жовтня неподалік від стадіону імені короля Бодуена, де проходив матч відбору на Євро-2024 між збірними Бельгії і Швеції.

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Йому висунули обвинувачення

44-річного тунісця, який проживав у Тервюрені, арештували через зв’язок із зброєю, яку зловмисник використав під час нападу.

Він обмінювався із брюссельським терористом, який вбив двох людей й поранив ще одного, фотографіями гвинтівки AR-15, яку й використали для нападу, й поділився кількома закодованими контактами.

Під час розслідування бельгійські правоохоронці обшукали одне помешкання у передмісті Брюсселя Тервюрені й одне – в містечку Тонгерен на сході країни.

Затриманому висунули обвинувачення у вбивстві та замаху на вбивство в терористичному контексті, а також в участі у діяльності терористичної організації,
– повідомили в прокуратурі Бельгії.

Підозрюваного вже притягували до відповідальності. 

Теракт у Брюсселі 16 жовтня: головне

  • Увечері 16 жовтня, у центрі Брюсселя на площі Сентелетт пролунали постріли. Стрілянина сталася неподалік від стадіону імені короля Бодуена, де проходив матч відбору на Євро-2024 між збірними Бельгії і Швеції.
  • Чоловік під вигук "Аллаху Акбар" застрелив двох футбольних фанатів, які були одягнені й футболки шведської збірної з футболу. Одна жінка отримала поранення.
  • Матч Бельгія – Швеція було зупинено. Коментатор матчу Бельгія – Швеція повідомив, що гравців команд спеціально не випустили з роздягалень з міркувань безпеки. До того ж бельгійська влада вже оголосила найвищий рівень терористичної небезпеки.
  • Одразу після інциденту виступив прем'єр-міністр Бельгії Александр Де Кроо. Він назвав цей вчинок "боягузливим нападом" і підтвердив, що зловмисник націлився саме на громадян Швеції.
  • Абдесалем Лассуе, який скоїв теракт, змогли розшукати лише на ранок 17 жовтня. Втім, під час затримання він чинив спротив, тому правоохоронці вистрелили у терориста. З пораненнями його госпіталізували, проте він помер у реанімації.

Автор: Вікторія Кульженко