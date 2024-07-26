Адвокат подозреваемого в убийстве Фарион ответил, будет ли подавать апелляцию на решение суда

26 июля во Львове избрана мера пресечения подозреваемому в убийстве Ирины Фарион. 18-летнего Вячеслава Зинченко отправили под стражу без права внесения залога.

Парень проведет в СИЗО следующие 2 месяца. Известно, что в суде подозреваемого защищал адвокат Игорь Сулима. Журналисты поинтересовались у него, будет ли подаваться апелляция на решение суда.

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Защита будет подавать апелляцию

Адвокат заявил, что решение судьи об аресте подозреваемого не обосновано и что он будет готовить подачу апелляции.

Отметим, что во время судебного заседания Сулима назвал подозрение своему подзащитному "преждевременным". Также он считает, что для заключения под стражу подозреваемого не хватает доказательств. Кроме того, недостаточно, по мнению Сулимы, свидетельств очевидцев.

Адвокат указал и на то, что не было проведено никакой экспертизы, доказывающей, что подзащитный мог выстрелить в человека.

Сулима просил для Зинченко меру пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста с ношением электронного браслета.