Адвокат підозрюваного у вбивстві Фаріон відповів, чи подаватиме апеляцію на рішення суду

26 липня у Львові обрано запобіжний захід підозрюваному у вбивстві Ірини Фаріон. 18-річного В'ячеслава Зінченко відправили під варту без права внесення застави.

Хлопець проведе у СІЗО наступні 2 місяці. Відомо, що у суді підозрюваного захищав адвокат Ігор Сулима. Журналісти поцікавилися у нього, чи подаватиметься апеляція на рішення суду.

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Захист оскаржуватиме запобіжку

Адвокат заявив, що рішення судді про арешт підозрюваного не обгрунтоване і заявив, що готуватиме подачу апеляції.

Зазначимо, що під час судового засідання Сулима назвав підозру своєму підзахисному "передчасною". Також він вважає, що для взяття під варту підозрюваного бракує доказів. Також недостатніми, на думку Сулими, є свідчення очевидців.

Адвокат вказав й на те, що не було проведено жодної експертизи, яка б доводила, що підзахисний міг вистрелити у людину.

Сулима просив для Зінченка запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту з носінням електронного браслета.