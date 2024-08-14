Тут он обошел ее, одел перчатки и застрелил, – дочь Фарион на месте убийства матери

София Семчишин, дочь языковеда Ирины Фарион, показала место убийства ее матери. Она также рассказала, что за несколько дней до убийства женщина прошла мимо подозреваемого, но не обратила на него внимания.

Семчишин рассказала, что убийца в переулке зарядил пистолет, обошел Фарион и застрелил ее.

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Надел перчатки, заправил пистолет и убил в упор

Дочь языковеда поделилась своими предположениями относительно подробностей убийства ее матери.

Убийца сидел вот там на скамейке, а ее чемодан стоял тут. Это могут быть только мои догадки, но у меня было ощущение, когда я это увидела, что он видел это. И когда чемодан стоял там, она уже спустилась и немножко ниже прошла. Тут он надел перчатки. В переулке он заправил пистолет, обошел ее и в упор застрелил, то есть убил,

– рассказала Семчишин.

Также, по ее словам, 17 – 18 июля мама проходила мимо подозреваемого, который сидел на скамейке, но не обратила на него внимания.

Семчишин заметила, что может только догадываться, почему злоумышленник убил ее мать в первый день ее отпуска.

Здесь много догадок. Но то, что он днем в упор убил женщину... Просто подойти, это рука даже не дрогнула у него, – это очень жестокое убийство,

– сказала она.