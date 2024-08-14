Отут він обійшов її, одягнув рукавиці й застрелив, – донька Фаріон на місці вбивства матері

Софія Семчишин, донька мовознавиці Ірини Фаріон, показала місце вбивства її матері. Вона також розповіла, що за кілька днів до вбивства жінка пройшла повз підозрюваного, але не звернула на нього уваги.

Семчишин розповіла, що вбивця у провулку зарядив пістолет, обійшов Фаріон та застрелив її.

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Одягнув рукавиці, заправив пістолет і вбив впритул

Донька мовознавиці поділилася своїми припущеннями щодо подробиць вбивства її матері.

Вбивця сидів ось там на лавці, а її валіза стояла отут. Це можуть бути лише мої здогадки, але в мене було відчуття, коли я це побачила, що він бачив це. І коли валіза стояла отам, вона вже спустилася і трошки нижче пройшла. Отут від одягнув рукавиці. У провулку він заправив пістолет, обійшов її і впритул застрелив, тобто вбив,

– розповіла Семчишин.

Також, за її словами, 17 – 18 липня мама проходила повз підозрюваного, який сидів на лавці, але не звернула на нього уваги.

Семчишин зауважила, що може лише здогадуватися, чому зловмисник вбив її матір в перший день її відпустки.

Тут багато здогадок. Але те, що він вдень впритул вбив жінку… Просто підійти, це рука навіть не здригнулася в нього, – це дуже жорстоке вбивство,

– сказала вона.