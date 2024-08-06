Львівський апеляційний суд 5 серпня розглядав запобіжний захід для підозрюваного у вбивстві Ірини Фаріон В'ячеслава Зінченка. Апеляцію подав захист підозрюваного, пише 24 Канал.

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Що сказав адвокат Зінченка

Адвокат підозрюваного Ігор Сулима під час розгляду апеляції на ухвалу суду про запобіжний захід заявив, що заборонив В'ячеславу Зінченку говорити з журналістами.

Дійшли до висновку, що зараз спілкування мого підзахисного не на часі. Ми б хотіли розуміти, які є докази сторони обвинувачення, тому що будь-які коментарі, або ще щось може бути використано проти нього... Я йому заборонив давати коментарі щодо слідства,

– заявив адвокат.

Він також додав, мовляв, надалі будемо бачити.

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До речі, раніше В'ячеслав Зінченко говорив з журналістами та відповідав на питання щодо Ірини Фаріон.

Я нічого не робив. Ні з Іриною Фаріон – нічого я не робив. Це не я все,

– заявив Зінченко.

Варто зауважити, що Львівський апеляційний суд залишив підозрюваного під вартою без змін до 22 вересня.

На суді прокурор пояснював, що Зінченку достеменно відомо, де проживають більшість свідків і потерпілі. За його словами, більш м'які заходи, ніж тримання під вартою, не зможуть запобігти ризикам тиску.