На судовому засіданні сторона обвинувачення заявила про ризики ймовірного вчинення тиску на свідків, а більш м'які заходи, аніж тримання під вартою, "не спроможні" запобігти їм.

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Внаслідок безпосереднього слідування за загиблою, підозрюваному достеменно відомо, де зараз проживають більшість свідків обвинувачення, а також потерпілі в даному кримінальному провадженні,

– заявив прокурор.

Додав, що сторона обвинувачення вбачає наявність "цілком обґрунтованого і документально підтвердженого ризику ймовірного вчинення на них тиску" з метою перешкоджання органам досудового розслідування та суду встановленні об'єктивної істини й усіх обставин вчинення даного кримінального правопорушення.

Більш м'які запобіжні заходи не спроможні запобігти озвученим нами ризикам,

– підкреслив прокурор.

Також сторона обвинувачення заявила, що злочин, в якому підозрюють В'ячеслава Зінченка, був "ретельно спланований, вчинений в умовах конспірації, із застосуванням елементів маскування, зміною шляхів підступів та відступів із місця вчинення злочину, а також систематичною зміною місця проживання у Львові".