Сам Зінченко на судовому засіданні не був, але доєднався через відеозв'язок. Адвокат Ігор Сулима зазначив, що його клієнт не прибув на засідання з міркувань безпеки. Детальніше про те, як відбувалось засідання, розповіла журналістка 24 Каналу Зоряна Казмирук.

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Що відбувалося у суді

Адвокат Ігор Сулима просив змінити підозрюваному у вбивстві Ірини Фаріон запобіжний захід на домашній арешт з носінням електронного браслета за місцем проживання. Під час судового засідання пан Сулима намагався переконати суддів у тому, що, мовляв, немає достатніх доказів, що Ірину Фаріон вбив саме В'ячеслав Зінченко.

Натомість прокурори заявили, що доказів таки достатньо, хоч збір ще триває. Також наголосили, що тримання під вартою позбавить слідство ризиків, що Зінченко може вплинути на свідків або ж знищити ті чи інші докази.

Підозрюваному також давали слово під час судового засідання. Однак Зінченко зазначив, що коментарів у нього немає.

Зрештою, розглянувши апеляцію, Львівський апеляційний суд вирішив таки залишити запобіжний захід – тримання під вартою без права внесення застави.

Батько не вірить у провину сина

Нагадаємо також, що правоохоронці в урочищі Голоско, що у Шевченківському районі Львова, знайшли дачний будинок, у якому, ймовірно, міг пересиджувати підозрюваний. Адвокат у коментарі журналістам зазначив, що знайдені там речі нібито не належать його підзахисному. Однак це ще мають довести під час слідства.

Водночас адвокат не відповів, чи має Зінченко алібі та де саме перебував юнак у момент вбивства мовознавиці.

Журналістам також вдалося поспілкуватися з батьком підозрюваного – Федором Зінченком, який є військовослужбовцем ЗСУ. Той сказав, що зараз йому дали відпустку, так йому вдалося приїхати до Львова на судове засідання. Також він повідомив, що ще не спілкувався з сином після того, що трапилося, однак у його провину не вірить.

У кримінальному провадженні, згідно з Кримінальним процесуальним кодексом, має бути доведена вина підозрюваного. Поки сторона звинувачення не встановила ніяких фактів причетності мого сина до цього злочину. Свідки когось бачили у капелюсі, але що це саме В'ячеслав Зінченко – ніхто зі свідків не сказав;

– наголосив батько Зінченка.

Відзначимо, що днями Галицький районний суд Львова ухвалив рішення про арешт особистих речей В'ячеслава Зінченка.