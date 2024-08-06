На судебном заседании сторона обвинения заявила о рисках вероятного совершения давления на свидетелей, а более мягкие меры, чем содержание под стражей, "не способны" предотвратить их.
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Прокурор о подозреваемом в убийстве Фарион
Вследствие непосредственного следования за погибшей, подозреваемому точно известно, где сейчас проживают большинство свидетелей обвинения, а также потерпевшие в данном уголовном производстве,
– заявил прокурор.
Добавил, что сторона обвинения видит наличие "вполне обоснованного и документально подтвержденного риска вероятного совершения на них давления" с целью препятствования органам досудебного расследования и суда установлении объективной истины и всех обстоятельств совершения данного уголовного преступления.
Более мягкие меры пресечения не способны предотвратить озвученные нами риски,
– подчеркнул прокурор.
Также сторона обвинения заявила, что преступление, в котором подозревают Вячеслава Зинченко, был "тщательно спланировано, совершено в условиях конспирации, с применением элементов маскировки, изменением путей подступов и отступлений с места совершения преступления, а также систематической сменой места жительства во Львове".