Львовский апелляционный суд 5 августа рассматривал меру пресечения для подозреваемого в убийстве Ирины Фарион Вячеслава Зинченко. Апелляцию подала защита подозреваемого, пишет 24 Канал.

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Что сказал адвокат Зинченко

Адвокат подозреваемого Игорь Сулима во время рассмотрения апелляции на решение суда о мере пресечения заявил, что запретил Вячеславу Зинченко говорить с журналистами.

Пришли к выводу, что сейчас общение моего подзащитного не ко времени. Мы бы хотели понимать, какие есть доказательства стороны обвинения, потому что любые комментарии, или еще что-то может быть использовано против него... Я ему запретил давать комментарии относительно следствия,

– заявил адвокат.

Он также добавил, мол, в дальнейшем будем видеть.

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Кстати, ранее Вячеслав Зинченко говорил с журналистами и отвечал на вопросы относительно Ирины Фарион.

Я ничего не делал. Ни с Ириной Фарион – ничего я не делал. Это не я все,

– заявил Зинченко.

Стоит заметить, что Львовский апелляционный суд оставил подозреваемого под стражей без изменений до 22 сентября.

На суде прокурор объяснял, что Зинченко точно известно, где проживают большинство свидетелей и потерпевшие. По его словам, более мягкие меры, чем содержание под стражей, не смогут предотвратить риски давления.