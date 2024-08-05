Федор Зинченко дал достаточно пространный комментарий, в котором рассказал, что сын хотел идти служить в ВСУ, как и отец. К Вячеславу сейчас не пускают, общаются через адвоката. А судебный процесс назвал сериалом.

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Как Федор Зинченко относится к Фарион и почему общается на русском

Он вспомнил ролик языковеда о ее внуке Дмитрике и заявил, что она неправильно поступила.

Извините, она же профессор, она преподаватель. Я считаю, что преподаватель не должен так себя вести, мол, я пропагандирую насилие, и гордиться тем, что ее Дмитрик бьет кого-то там. А может, отец того, кого он бьет своим кулачком, сейчас на Востоке, вместе со мной?

– поразмышлял Зинченко-старший.

Мужчина сказал, что их семья русскоязычная, потому что он вырос в стране, где учились на русском и где язык общения был русский. Однако подчеркнул: свободно владеет украинским, не только может говорить на нем, но и писать и читать. Более того – до мобилизации имел профессию деловода. Журналистам ответил, что "учился в вашей академии", но не привел ее название. Вероятно, речь об Украинской академии книгопечатания.

"Нас знаете сколько? (...) Я просто не считаю, что язык должен быть признаком чего-то плохого или хорошего", – подытожил он.

Фарион о Дмитрике

Речь идет о случае в начале 2023 года, когда в детском саду произошел конфликт на языковой почве. По словам языковеда, проблема была в том, что ее внук услышал русский от якобы переселенца.

Почему мой Дмитрик, внук, которому 3,5 года, заходя в детский сад, видит перед собой какого-то Гришу, который ему говорит "привет"? И мой внук должен его учить с помощью своего маленького кулачка украинскому языку. Потому что ребенок приходит нервный в дом и говорит: "Бабушка, в садике москаль!" А бабушка говорит, что "москаля надо уничтожать". И Дима уничтожает москаля, он ему ставит челюсть, правильный прононс,

– объяснила тогда Фарион.

И добавила: "Все эти "родители", которые сюда приехали со своими москворотыми чадами, должны понимать, что ребенок должен в детском саду говорить на государственном языке, чтобы мой ребенок не набирался блох московского языка. Если тебе не нравится это, какие проблемы? Сел на танк с буквой "Z" или "V" со своим выводком и гебанул отсюда".

Это видео возмутило общество. Сейчас оно удалено с ютуба за дискриминационные высказывания.