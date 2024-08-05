По ее словам, Вячеслав Зинченко восхищался Степаном Бандерой. Он имел и одежду с изображением Бандеры, и его книги, передает 24 Канал.

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Имел футболку с надписью "Мой герой – Степан Бандера"

Женщина рассказала, что о Бандере узнала именно от сына.

Он мне рассказал о Степане Бандере. Я не знала – он знал, он читал, восхищался. У него есть даже такая футболка,... и там пишет "Мой герой – Степан Бандера",

– рассказала Елена Зинченко.

К слову, отец Зинченко также рассказал об увлечении сына украинским национализмом.

"Вячеслав – сторонник моноэтнического государства. Убийство на этой почве... Он очень хорошо разбирается в украинском национализме", – сказал мужчина.

По его словам, в 2022 году парень был членом движения "Правая молодежь" – молодежной организации "Правого сектора".