За її словами, В'ячеслав Зінченко захоплювався Степаном Бандерою. Він мав і одяг із зображенням Бандери, і його книги, передає 24 Канал.

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Мав футболку із написом "Мій герой – Степан Бандера"

Жінка розповіла, що про Бандеру дізналася саме від сина.

Він мені розповів про Степана Бандеру. Я не знала – він знав, він читав, захоплювався. У нього є навіть така футболка,.. і там пише "Мій герой – Степан Бандера",

– розповіла Олена Зінченко.

До слова, батько Зінченка також розповів про захоплення сина українським націоналізмом.

"В'ячеслав – прихильник моноетнічної держави. Вбивство на цьому підґрунті… Він дуже добре розуміється на українському націоналізмі", – сказав чоловік.

За його словами, у 2022 році хлопець був членом руху "Права молодь" – молодіжної організації "Правого сектору".