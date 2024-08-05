Про це він розповів, спілкуючись із журналістами. Додамо, що чоловік дав свій перший розлогий коментар для ЗМІ.

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Як батько підозрюваного у вбивстві Фаріон обирав адвоката для сина

Журналісти поцікавилися у Федора Зінченка, як він вибрав адвоката для свого сина.

"Боже провидіння", – зазначив чоловік.

Представники ЗМІ уточнили в нього, як саме він знайшов захисника. "Подивився і знайшов", – сказав Федір Зінченко.

Його запитали, як він знайшов і дізнався про адвоката з Івано-Франківська, будучи в лавах армії.

Знайомі порадили, ну як я можу його ще знайти. Я почав звертатися до знайомого, у Дніпрі адвокат сказав "я не можу їздити у Львів, у мене багато справ", порадили цю людину (адвоката Сулиму – 24 Канал),

– розповів батько підозрюваного у вбивстві Фаріон.