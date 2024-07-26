"Возможно, у нее было ощущение": дочь Фарион рассказала о символизме относительно смерти мамы

Дочь Ирины Фарион София Семчишин рассказала, что перед смертью матери у нее были какие-то предчувствия. Она также пообещала доделать все, что запланировала, но не успела Фарион.

Дочь Ирины Фарион дала первое интервью после убийства матери. 19 июля 2024 года языковеда застрелили возле собственного дома во Львове.

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Что происходило перед убийством Фарион

София Семчишин рассказала о символических вещах, которые происходили накануне убийства.

Совсем недавно, где-то две недели назад, я не знаю, или это какие-то символические вещи. Муж поехал на фронт, потому что был в отпуске. И мы его отвезли с Эвой (внучкой Ирины Фарион, – 24 Канал). Шел сильный дождь, мы пришли в дом и под беседкой у нас котик мяукает. Маленький совсем. И мы его забрали себе. И я считаю, что это также определенный знак. Потому что она очень любила животных. И этот котик Рудик, как мы его назвали, это определенный символизм,

– рассказала дочь Фарион.

В течение последних двух недель Ирина Фарион постоянно спрашивала у дочери: "Где ты? Ты дома? Все хорошо?", приказывая позакрывать окна в доме.

Возможно, у нее было ощущение какое-то. Но она этого мне не говорила,

– поделилась София Семчишин.

В то же время перед убийством они в основном обсуждали предстоящий отдых на море. По словам дочери, не было ощущения, что это последние разговоры.

В последнем сообщении к матери София Семчишин написала, что заказала помещение для празднования дня рождения сына. Фарион ответила, что дочь молодец и они пойдут праздновать. А позже она сообщила, что вызвала такси.

Это было в 19:17. И все,

– сказала София.

К слову, ранее аналитики идентифицировали личность, которую прокуратура подозревает в убийстве Ирины Фарион. Им оказался 18-летний житель Днепра Вячеслав Федорович Зинченко.