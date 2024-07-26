"Можливо, в неї було відчуття": донька Фаріон розповіла про символізм щодо смерті мами

Донька Ірини Фаріон Софія Семчишин розповіла, що перед смертю матері в неї були якісь передчуття. Вона також пообіцяла доробити все, що запланувала, але не встигла Фаріон.

Донька Ірини Фаріон дала перше інтерв’ю після вбивства матері. 19 липня 2024 року мовознавицю застрелили біля власного будинку у Львові.

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Що відбувалося перед вбивством Фаріон

Софія Семчишин розповіла про символічні речі, які ставалися напередодні вбивства.

Зовсім недавно, десь два тижні тому, я не знаю, чи це якісь символічні речі. Чоловік поїхав на фронт, бо був у відпустці. І ми його відвезли з Евою (онукою Ірини Фаріон, – 24 Канал). Падав сильний дощ, ми прийшли до хати і під альтанкою в нас котик нявкає. Малесенький зовсім. І ми його забрали собі. І я вважаю, що це також певний знак. Бо вона дуже любила тваринок. І оцей котик Рудик, як ми його назвали, це є певний символізм,

– розповіла донька Фаріон.

Упродовж останніх двох тижнів Ірина Фаріон постійно запитувала у дочки: "Де ти? Ти вдома? Все добре?", наказуючи позачиняти вікна у будинку.

Можливо, в неї було відчуття якесь. Але вона цього мені не говорила,

– поділилася Софія Семчишин.

Водночас перед вбивством вони в основному обговорювали майбутній відпочинок на морі. За словами доньки, не було відчуття, що це останні розмови.

В останньому повідомленні до матері Софія Семчишин написала, що замовила приміщення для святкування дня народження сина. Фаріон відповіла, що донька молодець і вони підуть святкувати. А пізніше вона повідомила, що викликала таксі.

Це було о 19:17. І все,

– сказала Софія.

До слова, раніше аналітики ідентифікували особу, яку прокуратура підозрює у вбивстві Ірини Фаріон. Ним виявився 18-річний житель Дніпра В'ячеслав Федорович Зінченко.