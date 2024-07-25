Об этом рассказал министр внутренних дел Игорь Клименко в эфире телемарафона, передает 24 Канал. О задержании 18-летнего жителя Днепра стало известно в четверг, 25 июля.

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Парень мог готовиться к другим преступлениям

По словам главы МВД, возможный убийца начал готовиться за два месяца до совершения преступления.

Например, такую панаму, которая на нем была, он приобрел еще в мае 2024 года, как и всю остальную одежду. Поэтому он готовился как минимум два месяца до совершения преступления, а, возможно, и других преступлений, но это уже покажет следствие во время проведения соответствующих действий,

– рассказал Клименко.

Он также добавил, что подозреваемый по меньшей мере три раза менял места жительства во Львове.

К слову, задержанного 18-летнего парня доставят во Львов после завершения процессуальных действий в Днепре для избрания меры пресечения. По словам правоохранителей, во Львов он должен быть доставлен до конца дня.