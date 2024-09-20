В суде мать Зинченко исполнила странный танец: священник объяснил, что это такое

В четверг, 19 сентября, состоялось судебное заседание по делу об убийстве Ирины Фарион. Внимание присутствующих привлекло странное поведение матери подозреваемого.

Вчера суд решал, продлевать ли арест 18-летнему Вячеславу Зинченко. Известно, что сам подозреваемый просил о том, чтобы остаться в СИЗО.

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"Вызвала духов"

В сеть попало видео, на котором мать Зинченко в суде делает странные движения. Священник-блогер Юстин Бойко объяснил, что это танец шамана, который вызывает духов умерших. Вероятно, таким образом госпожаЕлена просила потусторонние силы, чтобы ее сына оправдали.

Елена Зинченко в суде: смотрите видео

Напомним, что адвокат предполагаемого убийцы Фарион рассказал, появились ли новые детали в деле. По словам Игоря Сулимы, доказательств, подтверждающих вину Вячеслава Зинченко, не прибавилось. Прямые или косвенные доказательства отсутствуют. Установлено, что парень снимал три квартиры во Львове через букинг, но адвокат отрицает любые подозрения в конспиративной деятельности.